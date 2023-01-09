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Após atos terroristas

PM e Exército desocupam acampamento golpista no Distrito Federal

Ação acontece após decisão de Moraes dar 24 horas para que acampamentos sejam encerrados. Pelo menos 40 ônibus deixaram a frente do quartel-general do Exército
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2023 às 09:35

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 09:35

PM e Exército começam a desocupar acampamento golpista no DF
PM e Exército começam a desocupar acampamento golpista no DF Crédito: Reprodução
A PM do Distrito Federal se posicionou na manhã desta segunda (9) nos arredores do Quartel-General do Exército em Brasília para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes de retirada de todos os manifestantes acampados no local. A ação contou com o apoio de oficiais do Exército.
No começo da manhã, os policiais começaram a entrar no acampamento, que já dura mais de 70 dias e outras tentativas pacíficas já fracassaram.
Na noite de domingo (8), o Exército impediu a entrada da Polícia Militar do Distrito Federal na área em que bolsonaristas extremistas estão acampados em Brasília, em frente ao quartel-general da Força.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).
A suspensão determinada por Moraes vale por 90 dias e ocorre horas depois que bolsonaristas radicalizados invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.
O ministro também determinou a desocupação de todos os acampamentos montados nas imediações de quartéis do Exército pelo país.
Ele ordena a "prisão em flagrante de seus participantes pela prática de crimes" e afirma que as operações deverão ser realizadas pelas polícias militares, "com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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