PM e Exército desocupam acampamento golpista no Distrito Federal

PM e Exército começam a desocupar acampamento golpista no DF Crédito: Reprodução

A PM do Distrito Federal se posicionou na manhã desta segunda (9) nos arredores do Quartel-General do Exército em Brasília para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes de retirada de todos os manifestantes acampados no local. A ação contou com o apoio de oficiais do Exército.

No começo da manhã, os policiais começaram a entrar no acampamento, que já dura mais de 70 dias e outras tentativas pacíficas já fracassaram.

A suspensão determinada por Moraes vale por 90 dias e ocorre horas depois que bolsonaristas radicalizados invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.