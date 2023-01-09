Bolsonaro diz que depredações 'fogem à regra' da democracia

O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu em redes sociais neste domingo (8) que depredações e invasões de prédios públicos "fogem à regra" da democracia.

Bolsonaro tem sido criticado, inclusive pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter insuflado atos golpistas ao longo dos últimos anos. Neste domingo, apoiadores do ex-mandatário destruíram palácios dos Três Poderes em manifestação antidemocrática promovida em Brasília.

Bolsonaro está no Estados Unidos desde o fim de dezembro Crédito: Reprodução

Em postagem neste domingo, o ex-presidente escreveu: "Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra".

Ele acrescentou: "Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade".

O ex-mandatário afirmou também que repudia "as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil".