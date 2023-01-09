Extremistas roubaram armas do Planalto de área que cuida da segurança de Lula

As imagens divulgadas pelo ministro têm caixas de armamentos vazias e uma sala com materiais revirados. "Em cada uma dessas maletas eram armas, letais e não letais. E tentaram colocar fogo (na sala)", diz o ministro.

Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8) Crédito: Adriano Machado/ Reuters

O secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, disse suspeitar que os extremistas tinham informações privilegiadas sobre o que havia na sala.

"Nos demais andares eles depredaram. Tinham informação de que aqui se guardavam armas. Tinham informação do que deveriam levar daqui", disse.

Em nota, a Controladoria-Geral da União (CGU) informou que vai orientar todos os órgãos e entidades do Poder Executivo a abrir investigações contra servidores federais que tenham participado da depredação.