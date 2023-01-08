Lula faz pronunciamento sobre atos de vandalismo em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento na tarde deste domingo (8/1) após bolsonaristas radicais invadirem os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, em Brasília.
O petista realizou uma reunião de emergência com ministros no interior de São Paulo, em Araraquara, para discutir a situação da capital federal.
O mandatário está em São Paulo, em visita à cidade de Araraquara, para avaliar a situação após as fortes chuvas que deixaram ao menos cinco mortos e três desaparecidos no município. O petista fez reuniões emergenciais com ministros para discutir medidas que podem ser tomadas após as cenas de vandalismo em Brasília. Uma das hipóteses é a de intervenção federal na segurança pública.