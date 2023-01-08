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Declaração

Lula faz pronunciamento sobre atos de vandalismo em Brasília

Bolsonaristas radicais invadiram prédios dos Três Poderes na capital federal, na tarde deste domingo (8)

Publicado em 

08 jan 2023 às 17:55

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 17:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento na tarde deste domingo (8/1) após bolsonaristas radicais invadirem os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, em Brasília. 
O petista realizou uma reunião de emergência com ministros no interior de São Paulo, em Araraquara, para discutir a situação da capital federal.
O mandatário está em São Paulo, em visita à cidade de Araraquara, para avaliar a situação após as fortes chuvas que deixaram ao menos cinco mortos e três desaparecidos no município. O petista fez reuniões emergenciais com ministros para discutir medidas que podem ser tomadas após as cenas de vandalismo em Brasília. Uma das hipóteses é a de intervenção federal na segurança pública. 

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