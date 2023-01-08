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Invasão golpista

Fórum de governadores oferece envio de força policial para Brasília

Líderes dos Estados brasileiros também exigem a apuração das origens de "movimentação absurda" na Praça dos Três Poderes e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2023 às 18:05

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 18:05

Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8)
Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8) Crédito: Matheus W Alves/ Futura Press/ Folhapress
Diante da invasão da Praça dos Três Poderes com vandalismo nos prédios do governo federal por grupos radicais bolsonaristas, o Fórum Nacional de Governadores ofereceu ajuda para reforço da segurança no Distrito Federal.
Os governadores e governadoras se colocaram à disposição para o envio de forças militares estaduais para apoiar a situação de normalidade nacional, em nota publicada na tarde deste domingo (8).
Os líderes dos Estados brasileiros também exigem a apuração das origens do que chamam de "movimentação absurda" e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, que a invasão acontecesse. Outro pedido dos chefes dos Executivos estaduais é penalização dos responsáveis pelo vandalismo.

Casagrande diz que invasão é inaceitável

O governador Renato Casagrande (PSB) já tinha se manifestado na tarde deste domingo (8) sobre a invasão de bolsonaristas radicais ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. 
Em seu perfil no Twitter, Casagrande tratou a invasão às sedes das instituições como inaceitável e chamou os participantes de golpistas. "Temos de reagir com vigor para proteger a democracia. Resultado eleitoral precisa ser respeitado", declarou.

Nota de repúdio

O Fórum Nacional de Governadores externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes golpistas, irresignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no País, e publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do estado democrático de direito. 

 As governadoras e os governadores brasileiros, colocando-se à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional, exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis.

Fórum Nacional de Governadores

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