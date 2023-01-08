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Praça dos Três Poderes

Manifestantes golpistas exibem porta de Alexandre de Moraes como troféu

Manifestantes golpistas que invadiram o STF (Supremo Tribunal Federal) arrancaram uma porta com a inscrição do ministro Alexandre de Moraes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jan 2023 às 17:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 17:30

Manifestantes golpistas que invadiram o STF (Supremo Tribunal Federal) arrancaram uma porta com a inscrição do ministro Alexandre de Moraes e a exibiram como se fosse um troféu em grupos no Telegram.
A porta, ao contrário do que os responsáveis pela depredação apregoam, não é do gabinete de Alexandre, mas do armário onde suas togas são guardadas, junto ao plenário.
Porta com nome do ministro Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e relator do inquérito das fake news, o ministro é visto como o principal inimigo pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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