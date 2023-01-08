Manifestantes golpistas exibem porta de Alexandre de Moraes como troféu

Manifestantes golpistas que invadiram o STF (Supremo Tribunal Federal) arrancaram uma porta com a inscrição do ministro Alexandre de Moraes e a exibiram como se fosse um troféu em grupos no Telegram.

A porta, ao contrário do que os responsáveis pela depredação apregoam, não é do gabinete de Alexandre, mas do armário onde suas togas são guardadas, junto ao plenário.

Porta com nome do ministro Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução/Redes Sociais