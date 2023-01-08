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Ataques em Brasília

Após invasão, vândalos promovem quebradeira em prédios dos Três Poderes

Os participantes de atos antidemocráticos promoveram quebradeira no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e no Plenário do STF
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2023 às 17:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 17:01

BRASÍLIA - Os participantes de atos antidemocráticos que invadiram na tarde deste domingo (8) as sedes dos Três Poderes em Brasília promoveram quebradeira no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), mostram imagens das ações publicadas em redes sociais.
Invasão de manifestantes à Praça dos Três Poderes em Brasília
Invasão de manifestantes à Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Reprodução de vídeo / Redes Sociais
No STF, era possível verificar que um grupo quebrou vidros, e pessoas batiam com pedaços de pau contra móveis do prédio. No Palácio do Planalto, as imagens mostram que foram quebradas obras de arte, portas e uma mesa de vidro. No Congresso Nacional, vídeos mostram vândalos batendo contra cadeiras do Plenário.
As invasões aconteceram no meio da tarde deste domingo, após um grupo de bolsonaristas radicais furar o bloqueio feito pela polícia para impedir o acesso aos prédios públicos. Segundo apurou o Estadão, 100 ônibus com 3.900 manifestantes bolsonaristas chegaram a Brasília.

Punição

Em pronunciamento na tarde deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai descobrir quem são os financiadores dos atos antidemocráticos que ocorrem em Brasília e que pagarão "com força da lei". Como classificou, os atos são antidemocráticos e irresponsáveis.
"Quem fez isso será encontrado e punido. A democracia garante o direito de livre expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições. Não tem precedente na história do país o que fizeram hoje. Por isso devem ser punidos", disse o presidente, em pronunciamento nesta tarde, em Araraquara (SP). "Vamos descobrir quem são os financiadores de quem foi a Brasília hoje, e todos eles pagarão com a força da lei", declarou.
De acordo com Lula, a democracia garante a liberdade de expressão, mas também exige que as instituições sejam respeitadas. "Esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, stalinistas fanáticos, ou melhor, stalinistas não, fascistas fanáticos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país."

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