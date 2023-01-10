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Após morte de barbeiro

Nove ônibus são depredados e um queimado durante protesto em Cariacica

A manifestação aconteceu em resposta à morte de um barbeiro, que ocorreu na noite deste domingo (8). Pablo Machado Gonçalves era conhecido como PG e foi assassinado com mais de 15 tiros
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 jan 2023 às 07:26

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 07:26

Nove ônibus do sistema Transcol foram depredados e um foi incendiado durante protesto de moradores na noite de segunda-feira (9) no bairro Porto Novo, em Cariacica. A ação aconteceu após o assassinato de um barbeiro de 25 anos um dia antes, na noite de domingo (8).
Além do ataque aos coletivos, um grupo de pessoas fez uma manifestação no local, com uma faixa, pedindo justiça pelo homicídio do jovem.
A Ceturb-ES informou que devido a manifestação de moradores, que resultou em um ônibus queimado e outros nove depredados, as linhas que passam na região estão operando de forma circular, ou seja sem parar no ponto final, apenas desembarcando e embarcando passageiros.
Ônibus é queimado e nove são apedrejados em Cariacica
Linha sofreu alterações por conta das manifestações Crédito: Leitor A Gazeta
As chamas intensas e o trânsito parado assustaram moradores da região.
Segundo a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, pedaços de madeira, pneus e outros materiais foram incendiados no meio da Avenida Vale do Rio Doce, principal do bairro, prejudicando o trânsito. Em vídeos publicados em redes sociais, é possível ver vários homens, a pé e de moto, quebrando os vidros dos ônibus e jogando um objeto, que aparenta ser uma bomba, que explode dentro de um dos coletivos.
Nove ônibus são depredados e um queimado durante protesto em Cariacica
A cena após a ação foi de bancos de plásticos derretidos, vidros quebrados e pedras  dentro dos ônibus.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Enquanto os bombeiros apagavam o fogo que foi colocado na avenida, moradores voltavam para casa a pé. Polícia Militar e Guarda Municipal de Cariacica fizeram um patrulhamento no bairro para evitar mais destruição.
Os vandalismos que aconteceram em Porto de Santana tem relação com a morte de Pablo Machado Gonçalves. O jovem de 25 anos foi morto depois de ser baleado com mais de 15 tiros. Segundo a PM, homens armados e encapuzados a bordo de um carro atiraram em Pablo e em outro rapaz de 23 anos que estava com ele e foi socorrido com vida.
Ônibus é queimado e nove são apedrejados em Cariacica
Moradores usam faixa em manifestação a morte de barbeiro Crédito: Reprodução de vídeo

O caso

O barbeiro Pablo Machado Gonçalves, ou PG, como era conhecido, foi assassinado com mais de 15 tiros na noite deste domingo (8). Homens armados e encapuzados chegaram de carro e abriram fogo contra dois homens que estavam próximos. O rapaz de 25 anos, segundo a polícia,  morreu na hora. O outro, de 23 anos, foi baleado com sete tiros e está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

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