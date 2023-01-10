Além do ataque aos coletivos, um grupo de pessoas fez uma manifestação no local, com uma faixa, pedindo justiça pelo homicídio do jovem.

A Ceturb-ES informou que devido a manifestação de moradores, que resultou em um ônibus queimado e outros nove depredados, as linhas que passam na região estão operando de forma circular, ou seja sem parar no ponto final, apenas desembarcando e embarcando passageiros.

Linha sofreu alterações por conta das manifestações Crédito: Leitor A Gazeta

As chamas intensas e o trânsito parado assustaram moradores da região.

Segundo a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, pedaços de madeira, pneus e outros materiais foram incendiados no meio da Avenida Vale do Rio Doce, principal do bairro, prejudicando o trânsito. Em vídeos publicados em redes sociais, é possível ver vários homens, a pé e de moto, quebrando os vidros dos ônibus e jogando um objeto, que aparenta ser uma bomba, que explode dentro de um dos coletivos.

Your browser does not support the audio element. Nove ônibus são depredados e um queimado durante protesto em Cariacica

A cena após a ação foi de bancos de plásticos derretidos, vidros quebrados e pedras dentro dos ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Enquanto os bombeiros apagavam o fogo que foi colocado na avenida, moradores voltavam para casa a pé. Polícia Militar e Guarda Municipal de Cariacica fizeram um patrulhamento no bairro para evitar mais destruição.

Os vandalismos que aconteceram em Porto de Santana tem relação com a morte de Pablo Machado Gonçalves. O jovem de 25 anos foi morto depois de ser baleado com mais de 15 tiros. Segundo a PM, homens armados e encapuzados a bordo de um carro atiraram em Pablo e em outro rapaz de 23 anos que estava com ele e foi socorrido com vida.

Moradores usam faixa em manifestação a morte de barbeiro Crédito: Reprodução de vídeo

O caso