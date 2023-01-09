Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atos antidemocráticos

Polícia vai continuar na Prainha e prender quem recomeçar acampamento

Comandante da Polícia Militar disse que quem voltar para a área para tentar recomeçar a montar barracas será preso
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

09 jan 2023 às 19:30

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 19:30

Bolsonaristas fora da Praianha
Bolsonaristas foram retirados de área do Exército na Prainha, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Após a desmobilização do acampamento bolsonarista em frente ao 38° BI, na Prainha, em Vila Velha, a Polícia Militar vai continuar com efetivo no local para impedir o retorno de manifestantes. A Guarda Municipal de Vila Velha também permanecerá na região.
Caso alguém volte para a área para tentar recomeçar a montar barracas, será preso pelos militares, segundo informou o comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus. 
"A decisão do ministro é muito clara: qualquer pessoa que retorne para esse tipo de movimento deverá ser presa em flagrante. A Polícia Militar e a Guarda Municipal vão fazer policiamento constante na região"
Coronel Douglas Caus - Comandante da Polícia Militar

Veja Também

Manifestantes vão às ruas em ato pela democracia em Vitória

Caus explicou que a previsão é que seja feito um revezamento entre as equipes da polícia e da guarda. Também pode haver agentes à paisana mantendo a vigilância no local para que ninguém volte a ocupar o ponto.  
O comandante da PM disse que, enquanto perdurar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de liberação das áreas dos quartéis que estavam ocupadas por manifestantes bolsonaristas, o monitoramento será realizado. Caso alguém tente retomar o acampamento, a determinação é pela prisão em flagrante, como foi feito na tarde desta segunda-feira (9) durante ação de desocupação da Prainha.
Polícia vai continuar na Prainha e prender quem recomeçar acampamento
Dois homens que se identificaram como integrantes do movimento foram presos em flagrante pela Polícia Militar e autuados pela Polícia Federal pelos crimes de associação criminosa, incitar a prática de crimes e tentar, com violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo a atuação dos poderes constituições. O último prevê reclusão de até oito anos.
A saída dos grupos havia sido determinada em decisão na madrugada desta segunda-feira (9) do ministro Alexandre de Moraes, um dia depois dos atos terroristas provocados por bolsonaristas radicais nas sedes dos três Poderes em Brasília. Logo depois, a medida também foi requisitada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Diante das determinações, os grupos começaram a sair pacificamente do local, retirando barracas, mesas, caixas e freezers do local no final da manhã desta segunda (9). E o movimento de retirada continuou durante a tarde, quando as forças de segurança chegaram para desmobilizar por completo o ato e desmontar o acampamento.
Equipes da Prefeitura de Vila Velha também acompanharam a saída dos integrantes do acampamento. Caminhões foram usados para carregar paletes, tendas e madeiras retirados do local. O trabalho foi feito com proteção de policiais militares. As faixas que ficavam entre as árvores também foram retiradas pela equipe da prefeitura. A limpeza foi concluída por volta das 16h30.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

MPF pede que governo do ES e Exército identifiquem financiadores de acampamento

“Direita acaba de dar tiro no pé”, diz Marcos do Val sobre ataques a Brasília

ES coloca 25 PMs à disposição para envio ao DF após ataques em Brasília

Três deputados federais do ES ainda não se manifestaram sobre ataques no DF

Senadores do ES se manifestam sobre atos de vandalismo em Brasília

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sesp STF Governo do ES Alexandre de Moraes Polícia Militar Sítio Histórico da Prainha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados