As duas pessoas presas durante a operação de desocupação do acampamento bolsonarista no sítio histórico da Prainha, em frente ao 38° BI, em Vila Velha, foram indiciadas pela Polícia Federal por três crimes e serão encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo.
Os dois indivíduos, de 48 e 52 anos, foram presos pela Polícia Militar em flagrante ao questionarem a ação de desocupação e se identificarem como integrantes do movimento bolsonarista. A PM cumpria no local a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de liberar as áreas próximas aos quartéis que estavam ocupadas pelos movimentos que questionavam o resultado das eleições de 2022.
O coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública, informou que a determinação era prender quem se identificasse como integrante do movimento.
Segundo a Polícia Federal, os dois homens foram indiciados por três crimes previstos no Código Penal: associação criminosa, incitar a prática de crimes e tentar, com violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo a atuação dos poderes constituições. O último prevê reclusão de até oito anos.
Presos em ato na Prainha são indiciados por ameaça a Poderes e à democracia
A saída dos grupos havia sido determinada em decisão na madrugada desta segunda-feira (9) do ministro Alexandre de Moraes, um dia depois dos atos terroristas provocados por bolsonaristas radicais nas sedes dos três Poderes em Brasília. Logo depois, a medida também foi requisitada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Diante das determinações, os grupos começaram a sair pacificamente do local, retirando barracas, mesas, caixas e freezers do local no final da manhã desta segunda (9). E o movimento de retirada continuou durante a tarde, quando as forças de segurança chegaram para desmobilizar por completo o ato e desmontar o acampamento.
Equipes da Prefeitura de Vila Velha também acompanharam a saída dos integrantes do acampamento. Caminhões foram usados para carregar paletes, tendas e madeiras retirados do local. O trabalho foi feito com proteção de policiais militares. As faixas que ficavam entre as árvores também foram retiradas pela equipe da prefeitura. A limpeza foi concluída por volta das 16h30.