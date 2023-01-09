PM prende manifestantes na Prainha Crédito: Carlos Alberto Silva

O coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública, informou que a determinação era prender quem se identificasse como integrante do movimento.

Segundo a Polícia Federal, os dois homens foram indiciados por três crimes previstos no Código Penal: associação criminosa, incitar a prática de crimes e tentar, com violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo a atuação dos poderes constituições. O último prevê reclusão de até oito anos.

Your browser does not support the audio element. Presos em ato na Prainha são indiciados por ameaça a Poderes e à democracia

Diante das determinações, os grupos começaram a sair pacificamente do local, retirando barracas, mesas, caixas e freezers do local no final da manhã desta segunda (9). E o movimento de retirada continuou durante a tarde, quando as forças de segurança chegaram para desmobilizar por completo o ato e desmontar o acampamento.