Bolsonaristas são detidos pela Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais de dois meses depois de ter começado, chegou ao fim nesta segunda-feira (9) o acampamento de bolsonaristas na entrada do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, pedindo golpe de estado e intervenção militar. O ato começou após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022 e foi completamente desmobilizado nesta segunda pela polícia após determinação judicial.

Dois integrantes do movimento foram presos em flagrante pela Polícia Militar durante a ação de desocupação do acampamento golpista na área. Eles foram levados em um ônibus para a Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha.

Os homens, um de 48 anos e o outro de 52, não tiverem os nomes divulgados. Eles foram indiciados pela PF e encaminhados ao sistema prisional capixaba.

As forças de segurança começaram a chegar para desmontar o acampamento após a 15h, incluindo o Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar. A Polícia Civil também esteve no local, periciando e fotografando toda a área ocupada pelos bolsonaristas. Toda a área foi limpa.

Your browser does not support the audio element. Acampamento golpista na Prainha é desmontado e dois são presos pela polícia

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, explicou que assim que foi informado da decisão do STF, organizou reuniões para detalhar a ação. Um encontro foi realizado por volta das 10h e outro às 13h. No planejamento, a Sesp usou o videomonitoramento da prefeitura e ficou definido que a Guarda Municipal faria interrupção das vias para a ação. Já a Polícia Militar destinou o BME e o Batalhão de Ação com Cães para fazer e desmobilização.

"Quando chegamos havia poucas pessoas no local. A determinação era que se houve participante dos atos eles deveriam ser presos em flagrante. Dois indivíduos foram questionar os policiais durante a ação e colocar o ponto de vista deles. Se identificaram com participantes do movimento e por isso foram conduzidos para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos", explicou Ramalho.

Equipes da prefeitura de Vila Velha também acompanharam o trabalho de retirada dos integrantes do acampamento. Caminhões retiraram paletes, tendas e madeiras. O trabalho foi feito com proteção de policiais militares. As faixas que ficavam entre as árvores também foram retiradas pela equipe da prefeitura.

Os garis da prefeitura retiraram barracas, tendas. caixotes e paletes de madeira, além de faixas. A polícia acompanhou toda a ação e isolou o local. A limpeza foi concluída por volta das 16h30.

Na semana passada, depois da posse do presidente Lula (PT) o acampamento que ficava do outro lado da via, no gramado de 6 mil metros quadrados do parque da Prainha já tinha sido desmontado e a prefeitura recolheu pallets e demais lixos deixados pelos bolsonaristas.