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Atos antidemocráticos

Bolsonaristas começam a desmontar acampamento na Prainha, em Vila Velha

A saída dos grupos já havia sido determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Logo depois também foi requisitada pelo Ministério Público do Espírito Santo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

09 jan 2023 às 13:58

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 13:58

Acampamento começou a ser desmontado na Prainha Crédito: Ricardo Medeiros
Um dia depois dos atos terroristas provocados por bolsonaristas radicais nas sedes dos três Poderes em Brasília, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que mantinham acampamento em frente à entrada do 38° Batalhão de Infantaria do Exército na Prainha, em Vila Velha, começaram a desmontar as barracas no início da tarde desta segunda-feira (09).
A saída dos grupos já havia sido determinada em decisão desta madrugada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Logo depois também foi requisitada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).  O documento encaminhado à Procuradoria Geral do Estado (PGE) também pede que as forças de segurança impeçam novos reagrupamentos no local até com o uso de força, caso necessário.
Diante das determinações, a maior parte do grupo remanescente saiu pacificamente do local e tirando as barracas, mesas, caixas e freezers do local.
Por volta das 15h30, teve início uma ação articulada da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e agentes de limpeza da Prefeitura de Vila Velha para desmobilizar o restante do ato e desmontar por completo o acampamento. Ao menos duas pessoas foram detidas.
Os garis da prefeitura retiraram barracas, tendas. caixotes e paletes de madeira, além de faixas. A polícia acompanhou toda a ação e isolou o local. A limpeza foi concluída por volta das 16h30.
Dessa forma, o acampamento de bolsonaristas na Prainha pedindo golpe de estado e intervenção militar chegou ao fim mais de dois meses após ter começado. O ato antidemocrático foi iniciado após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022, sendo completamente desmobilizado nesta segunda pela polícia após determinação judicial.
Na semana passada, depois da posse do presidente Lula (PT) o acampamento que ficava do outro lado da via, no gramado de 6 mil metros quadrados do parque da Prainha já tinha sido desmontado e a prefeitura recolheu pallets e demais lixos deixados pelos bolsonaristas.
Segundo a prefeitura, o custo da retirada do lixo e replantio da grama vai ser contabilidade e o valor deve ser cobrado dos organizadores dos grupos.

Bolsonaristas começam a desmontar acampamento na Prainha

A respeito das determinações para a retirada dos bolsonaristas, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que todas as determinações judiciais foram cumpridas pelas forças de segurança do Espírito Santo. 
Os órgãos públicos que estão atuando conjuntamente na desocupação dos acampamentos vão detalhar as ações tomadas e os resultados às 17h em entrevista coletiva à imprensa na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

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