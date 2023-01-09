Bolsonaristas começam a desmontar acampamento na Prainha, em Vila Velha

Acampamento começou a ser desmontado na Prainha Crédito: Ricardo Medeiros

Um dia depois dos atos terroristas provocados por bolsonaristas radicais nas sedes dos três Poderes em Brasília , os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que mantinham acampamento em frente à entrada do 38° Batalhão de Infantaria do Exército na Prainha, em Vila Velha, começaram a desmontar as barracas no início da tarde desta segunda-feira (09).

A saída dos grupos já havia sido determinada em decisão desta madrugada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Logo depois também foi requisitada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . O documento encaminhado à Procuradoria Geral do Estado (PGE) também pede que as forças de segurança impeçam novos reagrupamentos no local até com o uso de força, caso necessário.

Diante das determinações, a maior parte do grupo remanescente saiu pacificamente do local e tirando as barracas, mesas, caixas e freezers do local.

Por volta das 15h30, teve início uma ação articulada da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e agentes de limpeza da Prefeitura de Vila Velha para desmobilizar o restante do ato e desmontar por completo o acampamento. Ao menos duas pessoas foram detidas

Os garis da prefeitura retiraram barracas, tendas. caixotes e paletes de madeira, além de faixas. A polícia acompanhou toda a ação e isolou o local. A limpeza foi concluída por volta das 16h30.

Dessa forma, o acampamento de bolsonaristas na Prainha pedindo golpe de estado e intervenção militar chegou ao fim mais de dois meses após ter começado. O ato antidemocrático foi iniciado após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022, sendo completamente desmobilizado nesta segunda pela polícia após determinação judicial.

Bolsonaristas começam a desmontar acampamento na Prainha

A respeito das determinações para a retirada dos bolsonaristas, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que todas as determinações judiciais foram cumpridas pelas forças de segurança do Espírito Santo.