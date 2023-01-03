Prefeitura limpa a Prainha e avalia estragos após saída de bolsonaristas

Após a desmobilização da maior parte dos manifestantes que se concentravam na Prainha , em Vila Velha, em frente o 38º Batalhão de Infantaria do Exército, a Prefeitura de Vila Velha realizou na tarde desta terça-feira (3) uma operação conjunta de recuperação e limpeza do local.

De acordo com a prefeitura, muito lixo foi produzido e deixado no parque pelo grupo. Outro impacto foi uma grande área degradada do parque em função da ocupação irregular. O município afirmou que tudo será removido, avaliado e corrigido.

"A prefeitura irá avaliar o tamanho dos estragos, apontar o valor do gasto para recuperar todo o espaço e relatar aos órgãos de controle", informou a gestão de Arnaldinho Borgo em nota.

Durante o trabalho da equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, foram retiradas barracas e paletes e pedaços de madeira que estavam na área do Parque da Prainha. O gramado na área de 6 mil metros quadrados também está destruído. Não foram identificadas avarias nos bancos ou no parquinho infantil, segundo o secretário de Serviços Urbanos, Rogério Mattos.

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Limpeza na Prainha

O secretário afirmou que o trabalho de recuperação deve levar pelo menos 60 dias, pois o solo precisa ser tratado para depois a grama ser reinstalada no local.

Uma equipe da Secretaria de Posturas também estava notificando os ambulantes irregulares presentes na área. Os que permanecerem e forem cadastrados na prefeitura serão multados, caso contrário serão retirados do local, visto que não podem pernoitar no local.

Moradores do município que frequentam o Parque da Prainha, principalmente a área do parquinho infantil, comemoram a limpeza do local, principalmente em período de férias escolares.

Segundo a dona de Casa Luciene Cândido, que mora na Glória, agora vai ficar mais fácil frequentar a área, que é boa para levar as crianças para brincar. "Meu marido passava pelo local durante a ocupação e disse que tinha muita dificuldade de passar porque as ruas estavam interditadas e tinha gente acampada", afirmou.

Já a professora Mafalda Vicente também aproveitou a tarde de terça para levar crianças na área da Prainha. Ela conta que ficou receosa de frequentar o local durante a ocupação, que costuma ir mais durante as férias. Ela, porém, destacou que as pessoas têm direito de se manifestarem.

Um grupo inconformado com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial começou a ocupar o local há cerca de dois meses em protesto contra o resultado, sendo que a maioria deixou a Prainha após Lula (PT) tomar posse no domingo (1º).

Grupo permanece em frente à entrada do 38° BI Crédito: Fernando Madeira

No entanto, a reportagem A Gazeta identificou que um pequeno grupo persiste no ato, em frente ao Exército, nesta terça.