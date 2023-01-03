Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Exército cancelou duas operações para desmonte de acampamento bolsonarista
Atos antidemocráticos

Exército cancelou duas operações para desmonte de acampamento bolsonarista

Decisões foram tomadas para evitar confronto de manifestantes com militares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2023 às 16:18

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 16:18

BRASÍLIA, DF - O Exército suspendeu ao menos duas operações conjuntas com o governo do Distrito Federal para retirar tendas e instalações do acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general da Força, em Brasília.
As ações estavam previstas para ocorrer durante o mês de dezembro e incluíam o desmonte das estruturas que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) montaram para pedir um golpe militar contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Integrantes das forças de segurança, no entanto, afirmaram à Folha de S.Paulo que as operações foram suspensas por haver risco de confronto com manifestantes — o que, na avaliação de militares e autoridades do governo do DF, poderia ter efeito inverso e incendiar os atos.
Manifestação em frente ao Quartel General do Exército em Brasília
Manifestação em frente ao Quartel General do Exército em Brasília Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Interlocutores no Exército dizem que a Força advoga por uma saída conciliada, lenta e gradual. Parte dos acampados no local iniciou uma desmobilização no domingo (1º), dia da posse de Lula e pouco depois de Bolsonaro viajar aos Estados Unidos. O ex-mandatário deve permanecer ao menos um mês no exterior.
Ações conjuntas vêm ocorrendo desde novembro, com o Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) disponibilizando guinchos e o SLU (Serviço de Limpeza Urbana) realizando o recolhimento de lixo e entulho. O DF Legal, por sua vez, ficou responsável pela retirada de comerciantes em situação irregular.
Apesar da atuação, duas operações conjuntas planejadas para acelerar o desmonte do acampamento acabaram frustradas.
A primeira ocorreria na semana anterior à diplomação de Lula, no dia 12 de dezembro. O cancelamento ocorreu na véspera e por ordem do Exército, segundo relatos de pessoas envolvidas na operação.
A justificativa apresentada foi que o momento não seria o mais propício para uma ação mais drástica na retirada de estruturas.
Chegou-se a avaliar a possibilidade de adiamento da operação para o dia da diplomação, mas integrantes do governo do DF afirmaram que, diante da tensão, não seria prudente realizar a retirada do material.
Horas depois da diplomação de Lula, um grupo de bolsonaristas que estava acampado no QG protagonizou cenas de violência em Brasília. Após a prisão de um indígena bolsonarista por ordem judicial, eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal e atearam fogo em carros e ônibus na região central da capital federal.
O principal desconforto, no entanto, ocorreu em 29 de dezembro. A Polícia Militar e o DF Legal mobilizaram cerca de 500 agentes para retirar tendas e instalações no acampamento, em operação que seria coordenada pelo Exército.
Após manifestantes serem hostis contra as forças de segurança, o Comando Militar do Planalto decidiu suspender a operação e afirmou ao governo do Distrito Federal que retomaria a desmobilização do acampamento de forma gradual, por conta própria.
Em nota, o Exército afirmou que suspendeu a ação "no intuito de manter a ordem e a segurança de todos os envolvidos"
Oficiais-generais disseram à reportagem que a decisão foi tomada pelo general Gustavo Dutra, comandante militar do Planalto, e não pelo então comandante do Exército, Freire Gomes.
Eles afirmaram que uma retirada à força poderia causar conflito e elevar a temperatura --cenário que, na avaliação dos militares, deveria ser evitado.

Veja Também

Prefeitura limpa a Prainha e avalia estragos após saída de bolsonaristas

Bolsonaristas começam a deixar acampamento em frente ao quartel na Prainha

A equipe de segurança de Lula tem a expectativa de que a troca do comando do Exército acarrete numa mudança de postura da Força sobre as manifestações antidemocráticas em frente aos quartéis.
O general Júlio César de Arruda assumiu nesta sexta-feira (30) o principal cargo do Exército. A cerimônia de passagem do cargo ocorreu de forma fechada e contou com a presença do ministro da Defesa indicado por Lula, José Múcio Monteiro.
O ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) tem ponderado que deve ocorrer uma costura delicada para evitar novos atritos com bolsonaristas.
Ao tomar posse nesta segunda-feira (2), Múcio voltou a defender uma abordagem moderada em relação às manifestações nos quartéis. Disse que são movimentos "da democracia" e que devem perder apoio aos poucos, sem repressão.
"Na hora que o ex-presidente (Bolsonaro) entregou o seu cargo, saiu (do país), e o (ex-vice-presidente Hamilton) Mourão fez o pronunciamento e pediu que as pessoas voltassem aos seus lares. Aquelas manifestações no acampamento, e eu digo com muita autoridade porque tenho familiares e amigos lá, é uma manifestação da democracia", disse a jornalistas.
Os atos antidemocráticos, que pediam um golpe militar para manter o então presidente Bolsonaro o poder, tiveram diferentes casos de violência que incluíram ato de terrorismo, depredações, agressões, sabotagem, saques, sequestro e tentativa de homicídio.

LEIA MAIS 

MPES investiga contratação de manifestantes para participar de ato na Prainha

Dois alvos de operação da PF lideram atos antidemocráticos na Prainha, diz MPES

Vereador de Vitória é acusado de tentar intimidar juíza e promotor

Alexandre de Moraes manda prender dois influenciadores bolsonaristas

Frente de quartel virou incubadora de atos violentos, diz ministro de Lula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Exército Jair Bolsonaro Lula Brasília (DF) Bolsonaristas Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados