A Gazeta fizeram a cobertura do protesto em tempo real (veja acima). Um dia após a invasão de golpistas bolsonaristas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília , manifestantes se reuniram nesta segunda-feira (09) em um ato a favor da democracia na Capital capixaba. As faixas em direção ao Centro da cidade ficaram fechadas para a passagem do grupo e, por isso, o trânsito de veículos foi interrompido. Equipes defizeram a cobertura do protesto em tempo real

Segundo a estimativa de agentes municipais, no início da noite, aproximadamente mil pessoas estavam no ato. De braços dados e com cartazes, eles entoavam gritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Participam da manifestação as deputadas estaduais eleitas Camila Valadão (Psol) e Iriny Lopes (PT), a deputada federal Jack Rocha (PT), além de representantes de movimentos sociais e estudantis do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. Manifestantes vão às ruas em ato pela democracia em Vitória

"Como cidadã, brasileira, todos e todas nós ficamos muito estarrecidos com o grau de violência que aconteceu ontem em Brasília. Não só do ponto da violência patrimonial, mas o atentado à Constituição federal, aos direitos de todos nós e, principalmente, ao que representa os três Poderes. O que o Brasil precisa é da união", defendeu Jack Rocha.

Manifestação em favor da democracia em Vitória

Padre Kelder Brandão, reconhecido como o vigário das causas sociais no Estado, também marcou presença no evento.