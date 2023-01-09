Capitão Assumção aparece em vários vídeos no TikTok, postados após decisão do STF que suspende uso de redes sociais pelo parlamentar Crédito: Reprodução/ TikTok

Contrariando recorrentemente a decisão judicial que o impede de utilizar as redes sociais, o deputado estadual Capitão Assumção (PL) publicou um vídeo neste domingo (8) em que comenta os ataques e vandalismos que aconteceram em Brasília . A postagem foi feita em um perfil no TikTok que leva o nome do parlamentar, que ele vinha utilizando com frequência. Nesta segunda-feira (9), no entanto, a conta @capitaoassumcao22 foi apagada.

No vídeo, que pode ser conferido logo abaixo, ele cita a data da gravação e mostra imagens da invasão ao Congresso Nacional. As cenas de vandalismo são acompanhadas de uma legenda que diz "a casa é do povo!". O deputado aparece sorrindo e, ao final do vídeo, diz que "como diz aquela máxima, supremo é o povo, não é verdade?".

Além da suspensão de suas redes sociais, o deputado está desde 15 de dezembro sob monitoramento, utilizando uma tornozeleira eletrônica, também por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Alexandre de Moraes. Ele foi um dos alvos de uma megaoperação da Polícia Federal que investiga indivíduos suspeitos de organizar e financiar atos antidemocráticos contra as eleições e de formar milícias digitais para atacar o STF e outras instituições democráticas.

Desde o dia da decisão, Assumção continua ativo no TikTok, em mais de um perfil: ao todo, até esta segunda-feira (9), ele havia publicado quase 30 vídeos no perfil @capitaoassumcao22, que já não está mais ativo. Foi nesse perfil, inclusive, que ele publicou o vídeo em que comenta os atos terroristas ocorridos em Brasília no domingo.

Your browser does not support the audio element. Capitão Assumção desobedece STF, grava sobre ataques e perfil é apagado

Após a decisão do STF e início do seu monitoramento, outro perfil no aplicativo chinês também estava sendo utilizado para divulgar vídeos do parlamentar. No perfil @capitaoassumcao, as publicações voltaram a ser feitas no dia 22 de dezembro, uma semana após ter as redes sociais suspensas e depois de mais de um ano sem postagens no perfil.

Antes do dia 22, a última postagem tinha sido feita no dia 5 de novembro de 2021. Desde a retomada, ele publicou sete vídeos nesse perfil, sendo o último neste domingo, em que não cita as invasões dos bolsonaristas, mas sim as demissões de comissionados pelo governo federal.

Para Assumção e outros investigados, o ministro do STF determinou a aplicação das seguintes medidas cautelares:

Uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de deixar o estado;

Proibição de uso de redes sociais ainda que por interpostas pessoas;

Proibição de concessão de entrevistas de qualquer natureza;

Proibição de participação em qualquer evento público em todo o território nacional.

Em caso de descumprimento, há previsão de multa diária de R$ 20 mil.