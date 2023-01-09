Circulação do trem da linha Vitória-Minas é novamente suspensa no ES

A viagem do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas foi novamente suspensa

A Vale informou, por meio de um comunicado, que ainda não há previsão de retorno. "As equipes de manutenção estão atuando para que sejam restabelecidas as condições adequadas para retomada da operação do Trem de Passageiros", destacou.

Os passageiros estão sendo comunicados e poderão remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Eles podem obter mais informações sobre os bilhetes por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.