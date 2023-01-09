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Circulação do trem da linha Vitória-Minas é novamente suspensa no ES

Vale informou que passageiros estão sendo comunicados e podem solicitar o reembolso do valor investido no bilhete em até 30 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2023 às 19:26

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 19:26

Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Novo trem, implantado em 2014
A viagem do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas foi novamente suspensa Crédito: Gabriel Lordêllo/ Mosaico Imagem/ Agência Vale
O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Gerais terá a circulação suspensa a partir desta terça-feira (10), um dia após a Vale afirmar que a rota foi alterada devido às fortes chuvas que ocorreram entre Belo Horizonte e Nova Era, no território mineiro.
Em dezembro, o trem ficou com a circulação suspensa, também por conta de alagamentos, e retornaria com a circulação normal nesta semana.
A Vale informou, por meio de um comunicado, que ainda não há previsão de retorno. "As equipes de manutenção estão atuando para que sejam restabelecidas as condições adequadas para retomada da operação do Trem de Passageiros", destacou.
Os passageiros estão sendo comunicados e poderão remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias. Eles podem obter mais informações sobre os bilhetes por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.
Circulação do trem da linha Vitória-Minas é novamente suspensa no ES

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