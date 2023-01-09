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Mudança

Trem da linha Vitória-Minas tem rota alterada devido às chuvas

Vale informa que passageiros que não conseguirem embarcar podem solicitar o reembolso do valor investido no bilhete ou a remarcação em até 30 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2023 às 07:28

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 07:28

Viagens de trem entre Cariacica e Belo Horizonte são retomadas
Trem de passageiros Vitória-Minas tem rota alterada devido às chuvas Crédito: Vale
A circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Gerais será alterada a partir desta segunda-feira (9). A Vale justificou que a mudança é uma medida de segurança devido às fortes chuvas que ocorreram no fim de semana entre Belo Horizonte e Nova Era, no território mineiro. 
Em dezembro, o trem da Vale ficou com a circulação suspensa, também devido às fortes chuvas, e retornaria com a circulação normal nesta semana.
Em comunicado, a companhia informou, no entanto, que houve a necessidade de reprogramar a retomada da circulação do trem e, a partir desta segunda-feira (9), a viagem ocorrerá entre as estações de Pedro Nolasco, em Cariacica, e Desembargador Drumond, em Nova Era (MG); no sentido contrário, vai de Governador Valadares até Cariacica.
Já a partir desta terça-feira (10), a circulação será feita apenas entre Nova Era e Cariacica, nos dois sentidos, e será normalizada no trecho entre Itabira e Nova Era.
Os passageiros que não conseguirem embarcar podem solicitar o reembolso do valor investido no bilhete ou a remarcação em até 30 dias, sem multas, nas bilheterias ou por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.

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