Trem da linha Vitória-Minas tem rota alterada devido às chuvas

Trem de passageiros Vitória-Minas tem rota alterada devido às chuvas Crédito: Vale

A circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Gerais será alterada a partir desta segunda-feira (9). A Vale justificou que a mudança é uma medida de segurança devido às fortes chuvas que ocorreram no fim de semana entre Belo Horizonte e Nova Era, no território mineiro.

Em comunicado, a companhia informou, no entanto, que houve a necessidade de reprogramar a retomada da circulação do trem e, a partir desta segunda-feira (9), a viagem ocorrerá entre as estações de Pedro Nolasco, em Cariacica, e Desembargador Drumond, em Nova Era (MG); no sentido contrário, vai de Governador Valadares até Cariacica.

Já a partir desta terça-feira (10), a circulação será feita apenas entre Nova Era e Cariacica, nos dois sentidos, e será normalizada no trecho entre Itabira e Nova Era.