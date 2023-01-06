Viagens de trem da linha Vitória-Minas são retomadas após suspensão

Após as fortes chuvas que provocaram pontos de erosão em áreas próximas à ferrovia, a Vale informou que a circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas será retomada a partir desta segunda-feira (9) em ambos os sentidos, incluindo também o trecho entre Itabira e Nova Era (MG) - que teve viagens suspensas nos dois sentidos devido à chuva.
Segundo a Vale, os passageiros que perderam viagens podem solicitar o reembolso do valor ou a remarcação em até 30 dias, sem multas, nas bilheterias ou ainda por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.
Mais segurança
Visando oferecer segurança na operação, uma manutenção programada será realizada no trem de passageiros entre os dias 16 e 21 de janeiro, entre Belo Horizonte e João Monlevade (MG). Neste período, a circulação do trem será realizada entre as estações Pedro Nolasco, em Cariacica, e Desembargador Drumond, em Nova Era (MG).
De acordo com a Vale, a previsão é que o trajeto seja totalmente regularizado no dia 22 de janeiro.