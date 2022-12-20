Viagens de trem da linha Vitória-Minas são novamente suspensas no ES

Segundo a Vale, a suspensão visa garantir a segurança dos passageiros e equipes de manutenção já estão atuando nos pontos danificados por deslizamentos para que a operação do trem seja retomada nas condições adequadas.

As viagens do trecho Itabira-Nova Era, em Minas Gerais, em ambos sentidos, também foram suspensas. A Vale não informou a previsão de retomada das viagens até o momento e destaca que os passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias.