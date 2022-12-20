Viagens de trem da linha Vitória-Minas são novamente suspensas no ES

A partir desta terça-feira (20), a circulação do trem de passageiros da linha Vitória-Minas, em ambos sentidos, está suspensa temporariamente devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, que ocasionara deslizamentos de terra em áreas próximas à ferrovia. No mês de dezembro, esta é a segunda suspensão de viagens na linha férrea devido aos impactos do mau tempo.
Segundo a Vale, a suspensão visa garantir a segurança dos passageiros e equipes de manutenção já estão atuando nos pontos danificados por deslizamentos para que a operação do trem seja retomada nas condições adequadas.
As viagens do trecho Itabira-Nova Era, em Minas Gerais, em ambos sentidos, também foram suspensas. A Vale não informou a previsão de retomada das viagens até o momento e destaca que os passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias.
Para mais informações sobre os bilhetes, os passageiros podem entrar em contado com o canal de atendimentos 0800 285 7000.