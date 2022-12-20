Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Devido a deslizamento

Viagens de trem da linha Vitória-Minas são novamente suspensas no ES

Vale não informou previsão de retomada da circulação do trem de passageiros; bilhetes já comprados podem ser remarcados ou reembolsados em até 30 dias

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 08:08

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

20 dez 2022 às 08:08
Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Novo trem, implantado em 2014
Viagens de trem da linha Vitória-Minas são novamente suspensas no ES Crédito: Gabriel Lordêllo/ Mosaico Imagem/ Agência Vale
A partir desta terça-feira (20), a circulação do trem de passageiros da linha Vitória-Minas, em ambos sentidos, está suspensa temporariamente devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, que ocasionara deslizamentos de terra em áreas próximas à ferrovia. No mês de dezembro, esta é a segunda suspensão de viagens na linha férrea devido aos impactos do mau tempo.
Segundo a Vale, a suspensão visa garantir a segurança dos passageiros e equipes de manutenção já estão atuando nos pontos danificados por deslizamentos para que a operação do trem seja retomada nas condições adequadas.
As viagens do trecho Itabira-Nova Era, em Minas Gerais, em ambos sentidos, também foram suspensas. A Vale não informou a previsão de retomada das viagens até o momento e destaca que os passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias.
Para mais informações sobre os bilhetes, os passageiros podem entrar em contado com o canal de atendimentos 0800 285 7000.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados