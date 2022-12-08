Viagens de trem da linha Vitória-Minas são suspensas após chuvas no ES

Viagens de trem de passageiros são suspensas após chuvas no ES Crédito: Vale/Divulgação

A Vale suspendeu temporariamente as viagens do trem de passageiros da linha Vitória-Minas, que conta com partidas e chegadas diárias na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo causarem pontos de erosão próximos à ferrovia. A suspensão ocorreu no último dia 2.

De acordo com a Vale, a suspensão visa garantir a segurança dos passageiros e equipes de manutenção já estão atuando nas áreas danificadas para que a operação do trem de passageiros seja retomada. As viagens entre o trecho Itabira e Nova Era, em Minas Gerais, também foram suspensas em ambos sentidos.

A Vale não informou a previsão de retomada das viagens e afirma que os passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias.