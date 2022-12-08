Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Erosões perto da ferrovia

Viagens de trem da linha Vitória-Minas são suspensas após chuvas no ES

Vale não informou a previsão de retomada das viagens; passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor no prazo de até 30 dias

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 09:28

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

08 dez 2022 às 09:28
Trem de passageiros Vitória a Minas
Viagens de trem de passageiros são suspensas após chuvas no ES Crédito: Vale/Divulgação
A Vale suspendeu temporariamente as viagens do trem de passageiros da linha Vitória-Minas, que conta com partidas e chegadas diárias na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, após as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo causarem pontos de erosão próximos à ferrovia. A suspensão ocorreu no último dia 2.
De acordo com a Vale, a suspensão visa garantir a segurança dos passageiros e equipes de manutenção já estão atuando nas áreas danificadas para que a operação do trem de passageiros seja retomada. As viagens entre o trecho Itabira e Nova Era, em Minas Gerais, também foram suspensas em ambos sentidos.
A Vale não informou a previsão de retomada das viagens e afirma que os passageiros que não conseguiram embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem no prazo de até 30 dias.
Para mais informações sobre os bilhetes, os passageiros podem entrar em contato com o canal de atendimentos 0800 285 7000 ou WhatsApp (27) 99503-5918.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?
As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados