Chuva em MG faz Rio Doce ultrapassar cota de inundação no ES Crédito: Secom/Felipe Tozatto

De acordo com a Defesa Civil de Linhares, apesar de o Rio Doce estar acima da cota de inundação, até o momento não há registros de alagamentos, desabrigados ou desalojados no município.

O órgão informou que continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.

A população pode acionar a Defesa Civil de Linhares pelo telefone do plantão 24 horas (27) 98115 0511. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Municipal, e pelo 193, do Corpo de Bombeiros.

Colatina em alerta

No fim da manhã desta segunda (9), em Colatina, o nível ultrapassou a cota de alerta, segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Com a cheia, horas depois, o Rio também já atingiu a cota de inundação.