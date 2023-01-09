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Em alerta

Chuva em MG faz Rio Doce ultrapassar cota de inundação no ES

Em Linhares, o Rio Doce atingiu 3,95 metros, ultrapassando a cota de inundação; já em Colatina, nível ultrapassou a cota de alerta, com a marca de 5,34 metros
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 jan 2023 às 12:22

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 12:22

Rio Doce, em Linhares, atingiu 3,10 metros nesta quarta (5)
Chuva em MG faz Rio Doce ultrapassar cota de inundação no ES Crédito: Secom/Felipe Tozatto
As chuvas que atingem Minas Gerais estão causando a cheia do Rio Doce no Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira (9), o nível do rio em Linhares, no Norte do Estado, atingiu 3,95 metros, ultrapassando a cota de inundação (de 3,45 metros no município). No fim da tarde, em Colatina, no Noroeste, o nível também superou a cota de inundação (de 5,80 metros na cidade) e chegou à marca de 5,85 metros.
De acordo com a Defesa Civil de Linhares, apesar de o Rio Doce estar acima da cota de inundação, até o momento não há registros de alagamentos, desabrigados ou desalojados no município.
O órgão informou que continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.
A população pode acionar a Defesa Civil de Linhares pelo telefone do plantão 24 horas (27) 98115 0511. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Municipal, e pelo 193, do Corpo de Bombeiros.

Colatina em alerta

No fim da manhã desta segunda (9), em Colatina, o nível ultrapassou a cota de alerta, segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Com a cheia, horas depois, o Rio também já atingiu a cota de inundação.
A Prefeitura de Colatina informou que a Defesa Civil está monitorando a situação no município e a equipe visita as áreas onde há mais riscos. Até o momento, não há informações sobre alagamentos na cidade.

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