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Sul do ES

Rio transborda e invade ruas e casas em Guaçuí

Fortes chuvas na cidade elevaram o nível do rio, que ainda preocupa. Até o momento, não há registro de desalojados
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jan 2023 às 13:22

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 13:22

Rio transborda e alaga casas em Guaçuí Crédito: Leitor| A Gazeta
O Rio Veado, que corta o município de Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, transbordou em alguns pontos. Ruas e casas ficaram alagadas na manhã deste domingo (8). Desde a noite de sábado (7) havia um alerta da Defesa Civil para a cheia do rio.
Segundo o órgão, o município recebeu uma quantidade considerável de água oriunda da bacia do Rio Veado (do município de Divino de São Lourenço). Um dos bairros mais prejudicados, segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, José Carlos de Aguiar Neto, é o São Miguel. Também há registro de pontos afetados no bairros Quincas Machado e José Beato.
“O rio está muito cheio e transbordou em vários pontos. Choveu muito na cidade à noite. Não há registro de famílias desalojadas”, informou o coordenador da Defesa Civil. 

Rio transborda e alaga casas em Guaçuí

O morador Wanderson de Souza Lopes conta que sua garagem ficou alagada. “Tive que tirar meu carro empurrando. Se subir mais, vai entrar água na cozinha. Na casa de familiares, eles perderam objetos. Todo ano é a mesma coisa e não resolvem com uma obra, uma bomba de drenagem”, desabafou o morador do bairro São Miguel.
A Defesa Civil informou que faz um levantamento dos danos causados pela cheia do rio. Segundo o órgão, esse panorama será divulgado ainda neste domingo. 

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