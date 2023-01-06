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Chuva no ES

Vídeo: chuva atinge cidades das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo

Em Conceição do Castelo, a chuva forte provocou a queda de uma barreira no km 113,2 da BR 262, e parte da pista ficou interditada
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jan 2023 às 19:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 19:00

Após o Espírito Santo receber dois novos alertas de chuva nesta sexta-feira (6), duas cidades da região Sul e Serrana do Estado foram atingidas nesta tarde: Cachoeiro de Itapemirim e Conceição do Castelo.
No interior de Cachoeiro, o registro foi feito por moradores na comunidade de Campos Elíseos e no distrito de Pacotuba. Em ambos os lugares choveu forte. Em Pacotuba algumas ruas e casas alagaram, mas a água já abaixou.
Já em Conceição do Castelo, a água alagou as ruas do Centro da cidade. Segundo um morador, uma loja foi atingida. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que a chuva forte provocou a queda de uma barreira no km 113,2 da BR 262 e houve interdição parcial, mas foi liberada às 18h38.
Chuva atinge cidades do Sul do Espírito Santo
Uma barreira caiu no km 113,2 da BR 262, em Conceição do Castelo Crédito: Divulgação \ PRF
A equipe de produção da TV Gazeta Sul procurou as prefeituras dos dois municípios para saber se houve registro de mais ocorrências, e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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