Cidades do Sul do ES recebem alerta vermelho de chuvas intensas

O mapa divulgado pelo Inmet aponta a área, em vermelho, que recebeu alerta de chuva

No aviso, que está vigente e é válido até às 10h deste sábado (7), o Inmet prevê acúmulo de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. O Instituto alertou para alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.