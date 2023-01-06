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"Grande perigo"

Cidades do Sul do ES recebem alerta vermelho de chuvas intensas

Aviso para 18 municípios está vigente e é válido até às 10h deste sábado (7); Inmet prevê acúmulo de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jan 2023 às 16:25

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 16:25

Região do Caparaó e do Sul do ES recebe alerta de chuva forte
O mapa divulgado pelo Inmet aponta a área, em vermelho, que recebeu alerta de chuva Crédito: Reprodução \ Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na tarde desta sexta-feira (6), um alerta vermelho – classificação de "grande perigo" – de acumulado de chuva válido para 18 municípios da Região Sul do Espírito Santo. Ao todo, 18 municípios foram classificados com risco. Confira a seguir:
No aviso, que está vigente e é válido até às 10h deste sábado (7), o Inmet prevê acúmulo de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. O Instituto alertou para alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Veja as cidades em alerta vermelho:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Brejetuba
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Iúna
  15. Jerônimo Monteiro
  16. Mimoso do Sul
  17. Muniz Freire
  18. Muqui

Orientações para a população:

  • Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Permaneça em local abrigado;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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