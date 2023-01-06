Cidades do Sul do ES recebem alerta vermelho de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na tarde desta sexta-feira (6), um alerta vermelho – classificação de "grande perigo" – de acumulado de chuva válido para 18 municípios da Região Sul do Espírito Santo. Ao todo, 18 municípios foram classificados com risco. Confira a seguir:
No aviso, que está vigente e é válido até às 10h deste sábado (7), o Inmet prevê acúmulo de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. O Instituto alertou para alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.
Veja as cidades em alerta vermelho:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
Orientações para a população:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
- Observe alteração nas encostas;
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).