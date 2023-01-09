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Prejuízos

Chuva alaga ruas e causa deslizamento em distrito de Iúna; veja vídeo

Em imagens feitas por moradores durante o temporal é possível ver comércios e casas alagadas. Um deslizamento de terra interditou uma estrada rural no município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jan 2023 às 14:40

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 14:40

A rede de captação de água do distrito de Pequiá, interior de Iúna, na Região do Caparaó, não deu vazão ao temporal e ruas ficaram alagadas na tarde de sábado (7). Em imagens feitas por moradores durante a chuva, é possível ver comércios e casas, que tiveram prejuízos. Um deslizamento de terra na zona rural do distrito interditou uma estrada rural.
Segundo a prefeitura, além do volume de chuva no distrito, os alagamentos aconteceram por conta do entupimento nas redes de captação de água das chuvas localizadas na BR 262. Com o entupimento, toda a água acumulada foi para dentro do distrito.
O município disse que desde o final de semana, funcionários estão no local fazendo a limpeza dos bueiros e das ruas. A Defesa Civil esteve no local e não há pessoas desalojadas.

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