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Impacto da chuva

Quedas de barreiras interditam a ES 462, entre Afonso Cláudio e Brejetuba

Via ficou intransitável após queda de barreira na tarde de domingo (8) devido a forte chuva na região; segundo a prefeitura, a rodovia foi liberada na tarde desta segunda-feira (9)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jan 2023 às 09:22

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 09:22

ES 462, que liga Afonso Cláudio a Brejetuba, foi interditada
ES 462, que liga Afonso Cláudio a Brejetuba, foi interditada Crédito: Divulgação | Prefeitura de Afonso Claúdio
A ES 462, de ligação entre Afonso Cláudio e Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, precisou ser interditada na tarde de domingo (8) após quedas de barreiras na rodovia devido a forte chuva que atingiu o local. Segundo a Prefeitura de Afonso Cláudio, a rota alternativa é passar pela BR 262. A via foi totalmente liberada na tarde desta segunda-feira (9).
De acordo com a prefeitura, na manhã desta segunda-feira (9) a patrulha mecanizada foi o local para desobstruir a estrada. No domingo, servidores com máquina estiveram na região, mas não conseguiram liberar a via devido à chuva forte.
A enxurrada que descia das encostas levou a deslizamentos de rochas, que ficaram espalhadas na estrada. Uma motoniveladora da Prefeitura de Afonso Cláudio tentou abrir caminho em um trecho da estrada conhecida como Serra do Caipora, próximo a um sítio na região. A força da água era tanta que até o equipamento teve dificuldade de transitar no local. O prefeito Luciano Pimenta, divulgou imagens de domingo mostrando a situação da rodovia.
Procurado pela reportagem, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) disse que já acionou a equipe para tomar as providências necessárias, e informou não haver previsão de liberação do trecho.
A prefeitura de Afonso Claúdio divulgou, nesta terça-feira (10), que a rodovia foi liberada no final da tarde desta segunda-feira após conclusão dos trabalhos de remoção das barreiras. 

Atualização

10/01/2023 - 11:17
Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Afonso Cláudio divulgou, na manhã desta terça-feira (10), que a via foi totalmente liberada na tarde de segunda-feira (9). O texto foi atualizado.

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