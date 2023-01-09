Quedas de barreiras interditam a ES 462, entre Afonso Cláudio e Brejetuba

ES 462, que liga Afonso Cláudio a Brejetuba, foi interditada Crédito: Divulgação | Prefeitura de Afonso Claúdio

A ES 462, de ligação entre Afonso Cláudio Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo, precisou ser interditada na tarde de domingo (8) após quedas de barreiras na rodovia devido a forte chuva que atingiu o local. Segundo a Prefeitura de Afonso Cláudio, a rota alternativa é passar pela BR 262 . A via foi totalmente liberada na tarde desta segunda-feira (9).

De acordo com a prefeitura, na manhã desta segunda-feira (9) a patrulha mecanizada foi o local para desobstruir a estrada. No domingo, servidores com máquina estiveram na região, mas não conseguiram liberar a via devido à chuva forte.

A enxurrada que descia das encostas levou a deslizamentos de rochas, que ficaram espalhadas na estrada. Uma motoniveladora da Prefeitura de Afonso Cláudio tentou abrir caminho em um trecho da estrada conhecida como Serra do Caipora, próximo a um sítio na região. A força da água era tanta que até o equipamento teve dificuldade de transitar no local. O prefeito Luciano Pimenta, divulgou imagens de domingo mostrando a situação da rodovia.

Procurado pela reportagem, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) disse que já acionou a equipe para tomar as providências necessárias, e informou não haver previsão de liberação do trecho.

A prefeitura de Afonso Claúdio divulgou, nesta terça-feira (10), que a rodovia foi liberada no final da tarde desta segunda-feira após conclusão dos trabalhos de remoção das barreiras.