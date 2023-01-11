Suzane von Richthofen é solta em São Paulo e vai para o regime aberto

Suzane von Richthofen é solta após decisão judicial Crédito: André Vieira | Reprodução | Instagram @suzane_von_rochthofen_br

Suzane von Richthofen, presa desde 2002 pela morte dos pais, o casal Manfred e Marísia Richthofen, saiu da prisão na tarde desta quarta-feira (11), após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Ela cumpria pena há 20 anos e estava em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo

De acordo com apurações do g1 Vale do Paraíba, Suzane deixou a Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier por volta 17h35 desta quarta-feira. A informação foi repassada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

O Tribunal de Justiça informou, em nota, que o caso corre sob segredo de Justiça, mas confirmou que em decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, foi concedida a progressão ao regime aberto, após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Relembre o caso

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por ter envolvimento na morte dos pais, o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia Von Richthofen. O casal foi assassinado na madrugada do dia 31 de outubro de 2002 a golpes de barra de ferro enquanto dormiam em sua casa, localizada em um bairro nobre de São Paulo.

À época com 18 anos, Suzane contou com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão mais velho, Cristian Cravinhos.