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Decisão judicial

Suzane von Richthofen é solta em São Paulo e vai para o regime aberto

Ela foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por envolvimento na morte dos pais em 2002 e já deixou a prisão na tarde desta quarta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2023 às 18:51

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 18:51

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen é solta após decisão judicial Crédito: André Vieira | Reprodução | Instagram @suzane_von_rochthofen_br
Suzane von Richthofen, presa desde 2002 pela morte dos pais, o casal Manfred e Marísia Richthofen, saiu da prisão na tarde desta quarta-feira (11), após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Ela cumpria pena há 20 anos e estava em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.
De acordo com apurações do g1 Vale do Paraíba, Suzane deixou a Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier por volta 17h35 desta quarta-feira. A informação foi repassada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).
O Tribunal de Justiça informou, em nota, que o caso corre sob segredo de Justiça, mas confirmou que em decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, foi concedida a progressão ao regime aberto, após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Relembre o caso

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por ter envolvimento na morte dos pais, o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia Von Richthofen. O casal foi assassinado na madrugada do dia 31 de outubro de 2002 a golpes de barra de ferro enquanto dormiam em sua casa, localizada em um bairro nobre de São Paulo. 
À época com 18 anos, Suzane contou com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão mais velho, Cristian Cravinhos.
Em outubro de 2015, Richthofen conquistou o regime semiaberto e passou a ter permissão para deixar a cadeia nas saídas temporárias. Em março de 2016, ela conseguiu sair do presídio pela primeira vez na saída temporária de Páscoa.

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