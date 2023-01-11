Casal morre ao tentar salvar filho de 13 anos de afogamento

Um casal morreu tentando salvar o filho que se afogava em uma praia da Paraíba. Inalda Sampaio, de 42 anos, e Felisberto Sampaio, de 43 anos, entraram na água após perceber que o garoto, de 13 anos, se afogava na praia de Camaçari, em Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa (PA), por volta das 10h desta terça (10).
Segundo a Polícia Civil, o garoto foi resgatado com vida por pescadores e por outro membro da família, mas o casal continuou na água e não foi salvo a tempo.
À reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que chegou a ser acionado para socorrer as vítimas. Segundo a corporação, as duas vítimas foram retiradas da água e chegaram a receber massagem cardíaca, mas tiveram a morte constatada ainda na praia.
O adolescente foi socorrido e não corre risco de morte.
A família era natural de Campina Grande, a 140 quilômetros do local do acidente.
Nas redes sociais, o pastor da igreja que o casal frequentava lamentou a morte de Inalda e Felisberto. "Sei que as circunstâncias são dolorosas e difíceis de entendermos; só a eternidade nos explicará todos os mistérios da vida", afirmou Leonardo Meneses.