Casal morre ao tentar salvar filho de 13 anos de afogamento

Um casal morreu tentando salvar o filho que se afogava em uma praia da Paraíba . Inalda Sampaio, de 42 anos, e Felisberto Sampaio, de 43 anos, entraram na água após perceber que o garoto, de 13 anos, se afogava na praia de Camaçari, em Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa (PA) , por volta das 10h desta terça (10).

Segundo a Polícia Civil, o garoto foi resgatado com vida por pescadores e por outro membro da família, mas o casal continuou na água e não foi salvo a tempo.

Inalda Sampaio e Felisberto Sampaio morreram ao entrar na água para tentar salvar o filho de afogamento Crédito: Redes sociais

À reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que chegou a ser acionado para socorrer as vítimas. Segundo a corporação, as duas vítimas foram retiradas da água e chegaram a receber massagem cardíaca, mas tiveram a morte constatada ainda na praia.

O adolescente foi socorrido e não corre risco de morte.

A família era natural de Campina Grande, a 140 quilômetros do local do acidente.