Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Menino de 11 anos é morto a facada por outro de 10 em São Paulo
Enquanto brincava

Menino de 11 anos é morto a facada por outro de 10 em São Paulo

Vítima, de 11 anos, teria levado uma facada no peito por outra criança, de 10 anos, enquanto estavam brincando em uma laje; caso foi registrado como morte suspeita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2023 às 07:57

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 07:57

Menino de 11 anos foi morto com um golpe de faca no peito enquanto brincava
Menino de 11 anos foi morto com um golpe de faca no peito enquanto brincava com outras crianças Crédito: Divulgação
Um menino de 11 anos foi morto com golpe de faca por outra criança, de 10 anos, na tarde desta segunda-feira (9) em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo.
Segundo apurou a Polícia Civil de Franco da Rocha com parentes da vítima, o menino estava brincando com outras crianças em uma laje, quando o garoto de 10 anos desferiu uma facada em seu peito.
Conforme boletim de ocorrência, a polícia foi informada da morte logo após a vítima dar entrada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da cidade.
No local, a polícia apurou que a criança chegou ao centro médico com ferimento no peito e parada cardiorrespiratória.
A partir daí, policiais civis foram até o local onde a criança suspeita do crime morava. Diante de representante do Conselho Tutelar de Franco da Rocha, o menino disse que estava brincando, quando o garoto de 11 anos e outras crianças tentaram bater nele.
Para se defender, contou, pegou uma faca de frutas que estava em cima da pia e feriu o menino. O garoto, segundo a polícia, afirmou que não tinha noção do seu ato. O caso foi registrado como morte suspeita.
De acordo com a Prefeitura de Franco da Rocha, a família e a criança estão sendo direcionadas ao programa de proteção a menores de idade ameaçados de morte. O Conselho Tutelar vai resguardar a integridade da criança.
A família do menino que morreu também terá acompanhamento social e de saúde mental, segundo a administração municipal.
A Secretaria da Segurança Pública informou que a arma foi apresentada e apreendida para perícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados