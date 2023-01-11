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No Mato Grosso do Sul

Professor é preso suspeito de abusar sexualmente de 14 crianças

Suspeito estava sendo investigado pela Polícia Civil desde novembro de 2022 por abusar sexualmente de crianças de 4 à 11 anos; professor nega acusações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2023 às 09:22

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 09:22

O homem era investigado em vários inquéritos policiais na Delegacia Especializada de Proteção à Criança a ao Adolescente
O homem era investigado em vários inquéritos policiais na Delegacia Especializada de Proteção à Criança a ao Adolescente Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso do Sul
Um professor de inglês da rede municipal de ensino de Campo Grande foi preso nesta terça-feira (10) pela Polícia Civil por suspeita de abusar sexualmente de 14 alunos. Ele foi detido em casa no bairro Recanto das Paineiras. À polícia, o homem negou as acusações.
Segundo a Polícia Civil, o homem era investigado em vários inquéritos policiais da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) pelos crimes de estupro de vulnerável contra crianças. Durante a investigação policial, que teve início em novembro de 2022, o docente foi afastado de suas funções pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.
As vítimas eram estudantes das turmas da pré-escola até o quinto ano, com idades entre 4 e 11 anos, sendo a maioria do sexo masculino.
Segundo o site da Polícia Civil, Anne Karine Trevisan, delegada-titular da DEPCA, informou que todas as vítimas foram ouvidas em depoimento especial à corporação e confirmaram os abusos sexuais.
No interrogatório, o suspeito negou que tenha abusado sexualmente dos alunos, mas disse que "tinha o hábito de beijar e abraçar seus alunos apenas como um gesto de carinho".

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