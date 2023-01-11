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Atos antidemocráticos

Sobe para 763 número de presos por participarem de atos golpistas no DF

Divulgação de lista está sendo feita devido ao alto número de pessoas presas e à dificuldade de realizar comunicações individuais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2023 às 15:29

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 15:29

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) divulgou nova lista de pessoas presas por participarem dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes em Brasília no último domingo (8). Até as 11h desta quarta-feira, 11, eram 763 pessoas.
A divulgação por meio de lista está sendo feita devido ao alto número de pessoas presas e à dificuldade de realizar comunicações individuais. "Dessa forma, será mantida lista atualizada das pessoas transferidas para o Sistema Prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas", afirma a Seape.
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Gabriela Bilo/Folhapress
De acordo com informações do Ministério da Justiça, cerca de 1.500 pessoas foram detidas desde domingo e foram conduzidas à Polícia Federal para serem ouvidas. Dessas, 599 foram liberadas, após identificação, "por questões humanitárias".

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