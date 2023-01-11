Secretaria de Segurança vai monitorar manifestações no ES em tempo real

Apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: REUTERS/Adriano Machado

A partir das 16 horas desta quarta-feira (11), a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) vai ativar um plano para monitorar, em tempo real, possíveis manifestações antidemocráticas a serem realizadas no Espírito Santo. Por nota, a pasta informou que “o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) será ativado para acompanhamento”.

Foi acrescentado ainda, também por nota, que a secretaria “monitora, por meio da inteligência, todas as movimentações relativas a possíveis manifestações no Espírito Santo”. E que trabalha, em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), na interpretação das decisões oficiais que vão nortear a ação das polícias, no sentido operacional.

O ministro fixou multa de R$ 20 mil para pessoas físicas e de R$ 100 mil para pessoas jurídicas que descumprirem a proibição "por meio da participação direta nos atos antidemocráticos, pela incitação (inclusive em meios eletrônicos) ou pela prestação de apoio material (logístico e financeiro) à prática desses atos".

Moraes ainda determinou que as autoridades locais deverão, sob pena de responsabilidade pessoal, executar a prisão em flagrante daqueles que "ocupem ou obstruam vias urbanas e rodovias, inclusive adjacências, bem como procedam à invasão de prédios públicos".

Ainda de acordo com a decisão do ministro, as autoridades deverão identificar todos os veículos utilizados nos atos.

Foi ainda determinado que as autoridades promovam a identificação de todos os veículos que venham a ser utilizados nos atos, “com a qualificação dos proprietários e a indisponibilidade desses veículos”.