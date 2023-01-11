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Mobilização de segurança

ES envia 25 militares para apoio a intervenção em Brasília após terrorismo

O embarque dos policiais aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). Os militares são integrantes de forças especializadas, como Batalhão de Missões Especiais e Forças Táticas
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 jan 2023 às 11:31

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 11:31

Militares do ES embarcam para Brasília após ataques
Militares do ES embarcam para Brasília após ataques Crédito: Soldado Kelly | PMES
O governo do Espírito Santo enviou 25 policiais militares do Estado para apoiar a intervenção federal da segurança pública em Brasília dias após atos de terrorismo que terminaram em desordem nas ruas e invasão aos prédios dos três poderes. O embarque dos policiais aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). Os 25 militares são integrantes de forças especializadas, como Batalhão de Missões Especiais (BME), Forças Táticas e outras unidades.
O efetivo é composto por dois oficiais, sendo um capitão e um 2º tenente, além de 23 praças, entre subtenente, sargentos, cabos e soldados. Imagens do embarque foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Militares do ES embarcam para Brasília

O efetivo vai ficar à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública até o dia 31 de janeiro, período de duração da Intervenção Federal da segurança pública no Distrito Federal.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, esteve presente no Aeroporto de Vitória e acompanhou o embarque em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), sob a coordenação do Ministério da Defesa.
“São policiais com treinamento especializado para atuar em situações específicas, que estão instruídos para contribuir com tudo que for necessário no Distrito Federal, conforme solicitou nosso governador Renato Casagrande”, afirmou o coronel Ramalho.
intenção de enviar 25 militares ao DF foi divulgada pelo governador do Estado na última segunda-feira (9), dia seguinte aos ataques em Brasília. No mesmo dia, Casagrande esteve com outros governadores do Brasil e com o presidente Lula (PT) em uma reunião em Brasília. Após o encontro, todos eles desceram a rampa do Palácio do Planalto e caminharam até o Supremo Tribunal Federal, também atacado no domingo (8).

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