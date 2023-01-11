ES envia 25 militares para apoio a intervenção em Brasília após terrorismo

Militares do ES embarcam para Brasília após ataques Crédito: Soldado Kelly | PMES

O governo do Espírito Santo enviou 25 policiais militares do Estado para apoiar a intervenção federal da segurança pública em Brasília dias após atos de terrorismo que terminaram em desordem nas ruas e invasão aos prédios dos três poderes. O embarque dos policiais aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). Os 25 militares são integrantes de forças especializadas, como Batalhão de Missões Especiais (BME), Forças Táticas e outras unidades.

O efetivo é composto por dois oficiais, sendo um capitão e um 2º tenente, além de 23 praças, entre subtenente, sargentos, cabos e soldados. Imagens do embarque foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Militares do ES embarcam para Brasília

O efetivo vai ficar à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública até o dia 31 de janeiro, período de duração da Intervenção Federal da segurança pública no Distrito Federal.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, esteve presente no Aeroporto de Vitória e acompanhou o embarque em voo da Força Aérea Brasileira (FAB), sob a coordenação do Ministério da Defesa.