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Ataque à democracia

Ídolo de golpistas presos, Bolsonaro já chamou direitos humanos de 'esterco da vagabundagem'

Extremistas têm reclamado do tratamento recebido enquanto aguardam depoimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2023 às 14:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 14:58

SÃO PAULO, SP - Os golpistas que foram presos após invadir e depredar as sedes dos Três Poderes em Brasília no domingo (8) têm reclamado em vídeos do tratamento que têm recebido e das condições físicas dos locais onde aguardam a tomada de depoimentos por parte da polícia.
No entanto, a principal referência política deles, Jair Bolsonaro (PL), é um opositor ferrenho dos que defendem tratamento digno a presos. Ao longo de sua trajetória política, o ex-presidente deu múltiplas declarações em ataque aos direitos humanos.
Em uma dessas situações, em novembro de 2017, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente, publicou uma foto em que Bolsonaro segura uma camiseta que diz "direitos humanos: esterco da vagabundagem".
O ex-presidente e seus seguidores associam a pauta dos direitos humanos à esquerda e à impunidade. Em contraposição, eles defendem punições mais severas e questionam a importância de oferecer condições básicas de sobrevivência aos detentos.

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