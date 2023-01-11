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Atos antidemocráticos

STF forma maioria para manter afastamento de Ibaneis e prisão de Anderson Torres

Julgamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes acontece em plenário virtual — onde os ministros não debatem, apenas inserem seus votos no sistema da Corte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2023 às 14:46

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 14:46

Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11), para referendar determinações do ministro Alexandre de Moraes relacionadas aos atos golpistas do último domingo, inclusive o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por 90 dias, e a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres.
O ministro da Justiça, Flavio Dino,e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, falam à imprensa
O ministro da Justiça, Flavio Dino, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Na mesma decisão, Moraes determinou a desmobilização dos acampamentos em frente aos quartéis-generais do Exército e unidades militares no país em 24 horas, a desocupação de vias e prédios públicos e a prisão em flagrante dos envolvidos na invasão e depredação das sedes dos três Poderes.
Acompanharam Moraes os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.

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