Xuxa é condenada a pagar R$ 65 milhões por suposto plágio

Apresentadora Xuxa foi condenada pela Justiça por suposto plágio Crédito: Reprodução | Instagram

Folha de S.Paulo. Em segunda instância, a apresentadora Xuxa, de 59 anos, foi condenada pela Justiça a pagar cerca de R$ 65 milhões a um publicitário que a acusa de um suposto plágio. Segundo o processo, ela teria copiado personagens do projeto dele, Turma do Cabralzinho, que celebrava os 500 anos do descobrimento do Brasil , para criar a Turma da Xuxinha descobrindo o Brasil. A informação havia sido publicada pelo colunista Ancelmo Gois e confirmada pelo jornal

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro , os cálculos consideraram a tiragem da revista e a reprodução das imagens em produtos. A ação ainda cabe recurso.

Procurada, Xuxa, por meio de sua assessoria, disse que não vai comentar.

Uma das maiores reclamações do autor é que Xuxa se apropriou dos personagens e que eles foram licenciados para que reverberassem em outras linhas de produtos, o que teria gerado mais ganhos para ela. Ainda conforme o processo, caso não haja acordo para pagamento, os bens da apresentadora poderão ser penhorados.

Entenda o caso

O caso perdura desde o início dos anos 2000, mas em 2012, a apresentadora Xuxa já havia sido condenada em primeira instância a indenizar o autor da Turma do Cabralzinho, Leonardo Soltz, em R$ 50 mil por plágio.

Segundo a sentença, os personagens do desenho animado Turma da Xuxinha foram copiados da série criada pelo publicitário mineiro, que conta a história do descobrimento do Brasil.

As cópias teriam ocorrido no conjunto de características que compõem o produto Turma do Cabralzinho, que incluía cor, forma dos personagens, palavra (Cabral), roupas dos personagens, tamanhos dos personagens, dentre outras coincidências.