Gatinha confundida com jaguatirica é achada em mata de BH

Uma gatinha de sete meses de vida da raça bengal foi confundida com uma jaguatirica e solta no meio de uma mata em Belo Horizonte (MG) . Felizmente, ela foi encontrada horas depois que o dono percebeu que seu pet havia saído de casa.

Segundo o jornal O Tempo, o tutor da Massinha, nome do animal, começou a procurar pelo bicho e só o encontrou depois que o bichinho reconheceu a voz da filha dele.

Gata Massinha foi confundida com uma jaguatirica e solta no meio de uma mata em BH Crédito: Redes sociais

O Corpo de Bombeiros havia sido chamado para o condomínio depois que moradores viram o que parecia ser "uma pequena onça" dentro do andar. Então, a corporação viu que não se tratava de uma onça, mas de um gato-do-mato. Assim, soltou o felino na mata do Belvedere, na região oeste de Belo Horizonte.