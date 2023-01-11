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Massinha encontrada

Gatinha confundida com jaguatirica é achada em mata de BH

Corpo de Bombeiros foi chamado para o condomínio depois que moradores viram o que parecia ser "uma pequena onça" dentro do andar; assim, a corporação soltou a gatinha em uma região de mata
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2023 às 14:50

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 14:50

Uma gatinha de sete meses de vida da raça bengal foi confundida com uma jaguatirica e solta no meio de uma mata em Belo Horizonte (MG). Felizmente, ela foi encontrada horas depois que o dono percebeu que seu pet havia saído de casa.
Segundo o jornal O Tempo, o tutor da Massinha, nome do animal, começou a procurar pelo bicho e só o encontrou depois que o bichinho reconheceu a voz da filha dele.
Gata Massinha foi confundida com uma jaguatirica e solta no meio de uma mata em BH
Gata Massinha foi confundida com uma jaguatirica e solta no meio de uma mata em BH Crédito: Redes sociais
O Corpo de Bombeiros havia sido chamado para o condomínio depois que moradores viram o que parecia ser "uma pequena onça" dentro do andar. Então, a corporação viu que não se tratava de uma onça, mas de um gato-do-mato. Assim, soltou o felino na mata do Belvedere, na região oeste de Belo Horizonte.
Depois que a encontrou, o tutor Rodrigo Calil se disse mais aliviado. "Optei por trazê-la [filha] para que ela visse que eu estava empenhado em achar a gata. Ela tinha ficado muito triste e até chorou ao saber da notícia do sumiço. Assim que a minha filha chamou pela Massinha, a gata escutou e saiu do mato", disse à publicação.

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