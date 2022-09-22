Gatos sem cabeça? Concurso premia fotos mais engraçadas de animais

Ganhador geral e vencedor na categoria gatos: Boom Boom Crédito: Kenichi Morinaga | Animal Friends Comedy Pets

Eles parecem sem cabeça, colados pelo pescoço, mas não estão. A foto premiada como a mais engraçadas na competição The Comedy Pet Photo Awards mostra dois gatos sentados em uma cerca com cabeças e pescoços colados feita pelo fotógrafo japonês Kenichi Morinaga. Ela superou as 2.000 imagens que concorriam como as mais hilárias.

Vencedor na categoria cão: o amor de Nilo pela água Crédito: Jose Bayon | Animal Friends Comedy Pets

Durante o verão no hemisfério Norte, os organizadores convocaram amantes de animais de estimação para enviarem imagens e vídeos engraçados de seus amigos peludos para concorrerem ao prêmio de 2.000 libras (R$ 10,3 mil), conquistado por Morinaga. O prêmio inclui ainda uma doação de 5.000 libras (R$ 25,8 mil) para uma instituição de ajuda animal à escolha dele.

Meio sorriso: uma das fotos finalistas, mas não levou o prêmio Crédito: Holly Stranks | Animal Friends Comedy Pets

"Eu gostaria de continuar fotografando muitos gatos e trazer muito mais sorrisos aos rostos das pessoas. Através de fotos engraçadas espero que um dia o mundo se torne mais gentil, onde gatos, cães e outros animais não são abandonados ou maltratados", afirmou o fotógrafo, que começou a fotografar gatos de rua após uma viagem pela Europa como mochileiro e ao lado de seu próprio gato.

Vencedor na categoria outros animais: Alpaca fumante Crédito: Stefan Brusius | Animal Friends Comedy Pets