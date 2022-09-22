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Bichos

Gatos sem cabeça? Concurso premia fotos mais engraçadas de animais

Vencedor foi fotógrafo japonês que gosta de registrar gatos de rua. Ele superou as 2.000 imagens que concorriam como as mais hilárias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2022 às 13:16

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 13:16

Ganhador geral e vencedor na categoria gatos: Boom Boom
Ganhador geral e vencedor na categoria gatos: Boom Boom Crédito: Kenichi Morinaga | Animal Friends Comedy Pets
Eles parecem sem cabeça, colados pelo pescoço, mas não estão. A foto premiada como a mais engraçadas na competição The Comedy Pet Photo Awards mostra dois gatos sentados em uma cerca com cabeças e pescoços colados feita pelo fotógrafo japonês Kenichi Morinaga. Ela superou as 2.000 imagens que concorriam como as mais hilárias.
Vencedor na categoria cão: o amor de Nilo pela água
Vencedor na categoria cão: o amor de Nilo pela água Crédito: Jose Bayon | Animal Friends Comedy Pets
Durante o verão no hemisfério Norte, os organizadores convocaram amantes de animais de estimação para enviarem imagens e vídeos engraçados de seus amigos peludos para concorrerem ao prêmio de 2.000 libras (R$ 10,3 mil), conquistado por Morinaga. O prêmio inclui ainda uma doação de 5.000 libras (R$ 25,8 mil) para uma instituição de ajuda animal à escolha dele.
Meio sorriso
Meio sorriso: uma das fotos finalistas, mas não levou o prêmio Crédito: Holly Stranks | Animal Friends Comedy Pets
"Eu gostaria de continuar fotografando muitos gatos e trazer muito mais sorrisos aos rostos das pessoas. Através de fotos engraçadas espero que um dia o mundo se torne mais gentil, onde gatos, cães e outros animais não são abandonados ou maltratados", afirmou o fotógrafo, que começou a fotografar gatos de rua após uma viagem pela Europa como mochileiro e ao lado de seu próprio gato.
Vencedor na categoria outros animais: Alpaca fumante
Vencedor na categoria outros animais: Alpaca fumante Crédito: Stefan Brusius | Animal Friends Comedy Pets
Essa foi a edição mais acirrada do evento, com apenas 10 pontos separando o primeiro e o sexto colocado e com representantes de sete países entre os vencedores nas diferentes categorias. A foto de Morinaga também venceu como melhor foto de gato. Já na categoria dos cachorros, o vencedor foi o espanhol Jose Bayon, que registrou o cão Nilo em um jardim brincando com água pulverizada.
► Veja todas as fotos premiadas

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