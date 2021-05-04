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Diário de Chloé

Fotógrafo cria projeto e faz imagens de bichos vistos por baixo

O Metropolitan Museum of Art está com uma exposição intitulada “Underlook”, fotos produzidas pelo fotógrafo Andrius Burba, que teve uma grande sacada, registrar os bichos vistos por baixo

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 mai 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

A gata Chloé
A gata Chloé apresenta uma exposição intitulada “Underlook” Crédito: Arquivo pessoal
Meu querido diário… Mamãe ama fotografia e diz que gostaria muito de aprender a fazer lindas imagens, principalmente de nós, suas “filhas de quatro patas”. Acho que fotografar pets não deve ser nada fácil (já demos até matéria aqui com algumas dicas). Pelo menos para fazer uma imagem decente minha é um Deus nos acuda! Já Frida é mais tranquila, ela é uma leide.
Ainda bem que existem os fotógrafos profissionais, que fazem das imagens verdadeiras obras de arte. E olha que legal, o museu Met (Metropolitan Museum of Art) está com uma exposição intitulada “Underlook”, fotos produzidas pelo fotógrafo Andrius Burba, que teve uma grande sacada, registrar os bichos vistos por baixo. E como ele conseguiu isso? Colocando um vidro entre o animal e a câmera, mas sem deixar aparecer quem estava por trás das lentes.
Fotógrafo cria projeto e faz imagens de bichos vistos por baixo
Fotógrafo cria projeto e faz imagens de bichos vistos por baixo Crédito: Andrius Burba/ Reprodução Site
As imagens mostram ângulos de animais nunca antes vistos, e não são só de gatos e cachorros fofinhos, de cavalos também. Enquanto os bichos interagiam com a superfície do vidro, Burba clicava essas cenas que vocês poderão ver agora, dos projetos Under-Horse, Under-Cats e Under-Dogs.

Fotógrafo cria projeto e faz imagens de bichos vistos por baixo

Eu amei as fotos! E bem que gostaria de ter feito parte desse projeto! Para ver todas as imagens basta clicar em www.underlook.org ou seguir o perfil no Instagram @andriusb1.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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