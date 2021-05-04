Fotógrafo cria projeto e faz imagens de bichos vistos por baixo

Ainda bem que existem os fotógrafos profissionais, que fazem das imagens verdadeiras obras de arte. E olha que legal, o museu Met (Metropolitan Museum of Art) está com uma exposição intitulada “Underlook”, fotos produzidas pelo fotógrafo Andrius Burba, que teve uma grande sacada, registrar os bichos vistos por baixo. E como ele conseguiu isso? Colocando um vidro entre o animal e a câmera, mas sem deixar aparecer quem estava por trás das lentes.