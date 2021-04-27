Conheça o Museu do Gato no Instagram: para quem gosta de felinos e arte

Meu querido diário… Venho ganhando muitos fãs ultimamente em meu perfil (@eobicho_ag
) no Instagram. Pessoas que seguem a coluna É o bicho: curtem, comentam e compartilham os posts. E, muitas vezes, esses fãs acabam se destacando por algum trabalho e “mamãe”, com seu faro jornalístico, percebe que aquele conteúdo pode ser uma pauta interessante.
Foi o que aconteceu com o publicitário e estudante de artes visuais, Thiago Alcântara, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e criou, no Instagram, o Museu do Gato. Como “mamãe” adora arte - é bom lembrar que meu “avô”, João Martins, era artista plástico - e vive pesquisando sobre o assunto na internet, ela entrou em contato com o @museudogato e amou a ideia.
O perfil oferece diariamente imagens de obras de artes onde os felinos aparecem como parte do cenário. Como sabemos, os gatos foram representados de diversas maneiras ao longo da história. É isso que Thiago Alcântara quer fazer com o Museu do Gato, reunir essas obras onde nós, os peludos blasés, acabamos nos tornando, de alguma forma, protagonistas.
Para saber um pouco mais dessa história, “mamãe” (e "eu", risos) entrevistamos o Thiago Alcântara para saber como surgiu essa ideia e qual o objetivo deste museu que certamente vai encantar quem ama os bichanos e arte em geral. Confira a entrevista.