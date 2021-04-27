Conheça o Museu do Gato no Instagram: para quem gosta de felinos e arte

Desde 2013, escrevia postagens sobre o cuidado com bichanos e as suas curiosidades, em um blog. No início da pandemia, um hacker invadiu a plataforma e sequestrou todo o meu conteúdo, que saiu do ar. Levei um susto, mas decidi não pagar o resgate e aproveitei a situação para caminhar por um trajeto que já me chamava a atenção - as artes. Em 2019, voltei para a escola e passei a estudar a pintura e outras técnicas, além da curadoria e a história da arte. Encontrei no Instagram o espaço ideal para compartilhar o novo conteúdo com o público e estou muito contente com o andamento.