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Gateiros

7 produtos para os apaixonados por gatos

São produtos diferenciados que atendem não só os felinos, mas também vão deixar sua casa mais estilosa

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 abr 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Produtos para gatos
De metal e resina, os óculos possuem oito centímetros de largura e a lente tem três centímetros de diâmetro Crédito: Divulgação
Na coluna de hoje selecionei algumas lojas que merecem uma visita por parte de qualquer apaixonado por gatos. Todas trazem produtos diferenciados que atendem não só os felinos, mas também vão deixar sua casa mais estilosa. Confira

Gato é Vida

Produtos para gatos
A Cama-toca Sleep Cat é um dos produtos Crédito: Divulgação
A Gato é Vida surgiu quando a influencer e fotógrafa Gaby Penna e seu marido, o também fotógrafo, Fábio Penna, dois apaixonados por gatos, resolveram procurar no mercado uma fonte bebedouro que fosse prática, de fácil higienização, bonita e que ajudasse a zelar pela saúde de seus felinos. Após comprar vários modelos, não satisfeitos com o que encontraram, resolveram fabricar uma. O sucesso foi tanto que acabou no nascimento da marca. Hoje, são quatro produtos exclusivos, incluindo a Cama-toca Sleep Cat, supercharmosa que custa R$ 329,20. No site lojagatoevida.com.br.

I Love cats

Produtos para gatos
A a Fonte Freska foi desenvolvida para estimular os gatinhos a ingerirem água com mais qualidade e frequência ao longo do dia. Crédito: Divulgação
Essa loja nasceu como uma rede de admiradores que compartilham os bons momentos que os bichanos proporcionam aos seus tutores. Atitudes que motivaram a busca de soluções e inovações para o desenvolvimento de uma série de produtos voltados para os felinos. Uma boa dica é a Fonte Freska, produto exclusivo da marca desenvolvido para estimular os gatinhos a ingerirem água com mais qualidade e frequência ao longo do dia. Produzida em cerâmica de primeira linha, garante funcionalidade, higiene e facilidade de limpeza e manutenção. É ultra silenciosa e vem com um tapete antiderrapante. Comporta 2,5 litros de água. Custa R$ 288 na ilovecats.com.br.

Gatton

Produtos para gatos
As camas de gatos para janelas são de tecido resistente e fáceis de instalar. Crédito: Divulgação
Especializada em mobiliário felino para enriquecimento indoor, oferece um design diferenciado para decorar e integrar ambientes, gatos e tutores. São produtos atestados por veterinários, que oferecem aconchego e segurança aos bichanos, para que eles possam contemplar a paisagem, tomar um banho de sol ou relaxar. Uma boa dica são as camas de gatos para janelas, superbonitas, de tecido resistente e fáceis de instalar. O preço varia de 174,90 a R$ 199,90, na gatton.com.br.

Casa de gato

Produtos para gatos
Os arranhadores Temaki são destaque. Crédito: Divulgação
A loja é carioca e na sua apresentação diz que ama os felinos, em especial os de pequeno porte. A ideia é o desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades naturais dos gatos, mas que também agradem ao estilo dos donos. Os arranhadores Temaki merecem destaque. São fabricados com sisal natural, com textura perfeita para os gatineos afiarem as unhas. Com uma combinação contemporânea de cores e formas, garante harmonia com qualquer ambiente. O preço varia de R$ 210 a R$ 350, na casadegato;com.br.

Bichinho Virtual

Produtos para gatos
você escolhe a cor que mais combina com seu gatinho, ou as cores, porque são várias, e faz um ensaio fotográfico divertido para postar nas suas redes sociais Crédito: Divulgação
Aqui também é possível encontrar uma variedade de produtos para os felinos. Quem disse que só vocês, os humanos, podem ficar estilosos usando óculos por aí? Na Bichinho Virtual você escolhe a cor que mais combina com seu gatinho, ou as cores, porque são várias, e faz um ensaio fotográfico divertido para postar nas suas redes sociais. Lembrando que os óculos não protegem do sol, são indicados apenas como acessórios. De metal e resina, possuem oito centímetros de largura e a lente tem três centímetros de diâmetro. Custa 29,90 cada um, na bichinhovirtual.com.br.

Gattedo

Produtos para gatos
Os comedouros são confeccionados em ferro pintado de preto que traz uma tigela em aço inox. Crédito: Divulgação
Esta loja também oferece uma variedade de produtos interessantes para os gatos. Destaque para os comedouros, como este confeccionado em ferro pintado de preto que traz uma tigela em aço inox. A peça foi elaborada com as medidas ideias para permitir que seu gatinho se alimente na posição apropriada para sua saúde, O potinho foi cuidadosamente selecionado considerando as dimensões mais apropriadas para evitar o estresse dos bigodinhos durante a alimentação. Custa R$ 219, na gattedo.com.br.

Arrumadinhos

Produtos para gatos
A loja vende bandanas estilosas Crédito: Divulgação
Na hora de comprar bandanas estilosas para o seu gatinho, o melhor caminho é a Aurrumadinhos. Além de serem lindas, você ainda vai estar ajudando o projeto Vira Lata Vira Luxo, já que parte das vendas dos produtos é doada para o abrigo. Quem quiser pode até colocar o nome do pet ou escolher uma do clube de futebol para o qual o seu gatineo é “obrigado” a torcer (risos). Olha essa da Hello Kitty! Preço sob consulta no Instagram @aurrumadinhos.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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