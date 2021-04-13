7 produtos para os apaixonados por gatos

De metal e resina, os óculos possuem oito centímetros de largura e a lente tem três centímetros de diâmetro Crédito: Divulgação

Na coluna de hoje selecionei algumas lojas que merecem uma visita por parte de qualquer apaixonado por gatos. Todas trazem produtos diferenciados que atendem não só os felinos, mas também vão deixar sua casa mais estilosa. Confira

Gato é Vida

A Cama-toca Sleep Cat é um dos produtos Crédito: Divulgação

A Gato é Vida surgiu quando a influencer e fotógrafa Gaby Penna e seu marido, o também fotógrafo, Fábio Penna, dois apaixonados por gatos, resolveram procurar no mercado uma fonte bebedouro que fosse prática, de fácil higienização, bonita e que ajudasse a zelar pela saúde de seus felinos. Após comprar vários modelos, não satisfeitos com o que encontraram, resolveram fabricar uma. O sucesso foi tanto que acabou no nascimento da marca. Hoje, são quatro produtos exclusivos, incluindo a Cama-toca Sleep Cat, supercharmosa que custa R$ 329,20. No site lojagatoevida.com.br.

I Love cats

A a Fonte Freska foi desenvolvida para estimular os gatinhos a ingerirem água com mais qualidade e frequência ao longo do dia. Crédito: Divulgação

Essa loja nasceu como uma rede de admiradores que compartilham os bons momentos que os bichanos proporcionam aos seus tutores. Atitudes que motivaram a busca de soluções e inovações para o desenvolvimento de uma série de produtos voltados para os felinos. Uma boa dica é a Fonte Freska, produto exclusivo da marca desenvolvido para estimular os gatinhos a ingerirem água com mais qualidade e frequência ao longo do dia. Produzida em cerâmica de primeira linha, garante funcionalidade, higiene e facilidade de limpeza e manutenção. É ultra silenciosa e vem com um tapete antiderrapante. Comporta 2,5 litros de água. Custa R$ 288 na ilovecats.com.br.

Gatton

As camas de gatos para janelas são de tecido resistente e fáceis de instalar. Crédito: Divulgação

Especializada em mobiliário felino para enriquecimento indoor, oferece um design diferenciado para decorar e integrar ambientes, gatos e tutores. São produtos atestados por veterinários, que oferecem aconchego e segurança aos bichanos, para que eles possam contemplar a paisagem, tomar um banho de sol ou relaxar. Uma boa dica são as camas de gatos para janelas, superbonitas, de tecido resistente e fáceis de instalar. O preço varia de 174,90 a R$ 199,90, na gatton.com.br.

Casa de gato

Os arranhadores Temaki são destaque. Crédito: Divulgação

A loja é carioca e na sua apresentação diz que ama os felinos, em especial os de pequeno porte. A ideia é o desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades naturais dos gatos, mas que também agradem ao estilo dos donos. Os arranhadores Temaki merecem destaque. São fabricados com sisal natural, com textura perfeita para os gatineos afiarem as unhas. Com uma combinação contemporânea de cores e formas, garante harmonia com qualquer ambiente. O preço varia de R$ 210 a R$ 350, na casadegato;com.br.

Bichinho Virtual

você escolhe a cor que mais combina com seu gatinho, ou as cores, porque são várias, e faz um ensaio fotográfico divertido para postar nas suas redes sociais Crédito: Divulgação

Aqui também é possível encontrar uma variedade de produtos para os felinos. Quem disse que só vocês, os humanos, podem ficar estilosos usando óculos por aí? Na Bichinho Virtual você escolhe a cor que mais combina com seu gatinho, ou as cores, porque são várias, e faz um ensaio fotográfico divertido para postar nas suas redes sociais. Lembrando que os óculos não protegem do sol, são indicados apenas como acessórios. De metal e resina, possuem oito centímetros de largura e a lente tem três centímetros de diâmetro. Custa 29,90 cada um, na bichinhovirtual.com.br.

Gattedo

Os comedouros são confeccionados em ferro pintado de preto que traz uma tigela em aço inox. Crédito: Divulgação

Esta loja também oferece uma variedade de produtos interessantes para os gatos. Destaque para os comedouros, como este confeccionado em ferro pintado de preto que traz uma tigela em aço inox. A peça foi elaborada com as medidas ideias para permitir que seu gatinho se alimente na posição apropriada para sua saúde, O potinho foi cuidadosamente selecionado considerando as dimensões mais apropriadas para evitar o estresse dos bigodinhos durante a alimentação. Custa R$ 219, na gattedo.com.br.

Arrumadinhos

A loja vende bandanas estilosas Crédito: Divulgação