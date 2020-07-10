Fotografia pet: dedicação, técnica e muita fofura

A atividade exige paciência e criatividade. Crédito: Mônica Spohn

Quem nunca morreu de amores por uma dessas fotos fofas de pets que a gente vê pelas redes sociais? Parece até que eles ficam horas planejando a pose, mas é tudo questão de registrar o momento certo. O que nem todo mundo sabe é que existe um segmento de profissionais específico, voltado para a fotografia de animais de estimação.

Geralmente, primeira reação é pensar: imagina que profissão dos sonhos, passar o dia fazendo fotos fofas que deixam o coração quentinho. Mas é uma categoria que exige técnica, dedicação, muita paciência e até alguns truques para capturar nossos amiguinhos peludos.

A fotógrafa Renata Paz atua no ramo há 13 anos e há cerca de quatro, quando ainda morava na Espanha, se interessou em focar na fotografia de pets. Percebi a rápida expansão do mercado por causa do crescente número de pessoas que inclui o pet em suas casas, não mais como um mero animal de estimação, mas um verdadeiro membro da família. Assim veio a ideia de trabalhar com a fotografia nesse nicho, conta ela.

Vi que as pessoas, assim como eu que também sou "mãe" de uma gatinha, queriam registros de momentos familiares junto com seus animaizinhos. Porém, encontrei poucos profissionais preparados para esse segmento e comecei a estudar muito sobre comportamento animal, principalmente de cães e gatos, e a fazer cursos com nomes que são referência nessa área, complementa.

A prática da fotógrafa nesse segmento começou lá na Espanha mesmo e, desde então, ela nunca mais quis saber de outra coisa. Apesar de antes eu já ter feito alguns trabalhos voluntários para ONGs de SP, não era nada tão profissional. Finalmente, em dezembro de 2017, nasceu a Deita e rola Fotografia de Pet, conta Renata.

Renata Paz se dedica integralmente à fotografia de pets. Crédito: Renata Paz

Da moda pro universo pet

A carioca Mônica Spohn já faz fotografia de pet há cerca de cinco anos e dedica todo o seu tempo de trabalho a essa área. Eu era fotógrafa de moda, mas nunca me senti totalmente realizada trabalhando nesse meio. Como meu marido sempre viajou muito, ele sugeriu que pegássemos um cãozinho pra me fazer companhia. Daí chegou o Nazgul e eu comecei a fazer várias fotos daquele filhotinho lindo, caramelo e branco, a coisa mais fofa, conta.

Depois disso, Mônica acumulava várias fotos de seu novo companheiro e não sabia o que fazer com elas, até que descobriu um nicho específico de pets no Instagram. Fizemos uma conta pra ele e o conteúdo chamou atenção pela qualidade das imagens e também por ele ser um cachorro muito bonito. Um dos perfis que o nosso dog chamou atenção foi o da Zee Dog (marca internacional de produtos voltados para o bem-estar de pets), que o convidou pra ser embaixador.

Um dia, o dono dessa marca me escreveu dizendo que precisava de fotos dos produtos com cachorros para uma campanha e perguntou se eu poderia fazê-las com o Nazgul. Ele me mandou os produtos e eu ainda não tinha pensado nada. Então fomos pra praia, que é um ambiente que o Nazgul gosta, e o cenário colaborou, as fotos ficaram lindas e o solicitante ficou encantado por esse material que eu produzi. Com isso, fiquei fotografando anos pra Zee Dog, já com outros cachorros e alinhada com a equipe de marketing de lá. Inclusive faço algumas campanhas com eles até hoje.

Mônica ficou conhecida por esse trabalho e outras marcas começaram a entrar em contato. Então, ela decidiu deixar a moda e se dedicar somente à fotografia de pet. Ter trabalhado com moda me deu um diferencial, porque eu vinha de um outro contexto e acho que isso tudo agregou. Sou extremamente apaixonada pelo que eu faço hoje, viajo o Brasil fotografando pets de outras cidades, finaliza.

Mônica se encontrou na fotografia de pets e é apaixonada pelo que faz. Crédito: Mônica Spohn

Dicas para quem fazer foto de pet em casa

Se você quer dar um up nas fotos do seu amiguinho, aí vão algumas dicas valiosas das profissionais: