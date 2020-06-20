Pets fazem sucesso ao entrar ao vivo da casa de seus donos

Durante o telejornal, Philipe Lemos apresentou Leozinho para os telespectadores Crédito: Divulgação

TANTO SUCESSO QUANTO SEU DONO

O jornalista Philipe Lemos também colocou no ar seu gatinho Leozinho durante o ES TV 1ª Edição, na TV Gazeta. E os telespectadores amaram a intromissão felina ao vivo. Ele tem dois bichanos adotados em casa.

O pet do meteorologista da Fox News apareceu ao vivo e fez sucesso Crédito: Divulgação

OLHA EU AQUI!

O meteorologista da Fox News, Paul Dellegato, estava em home office, apresentando ao vivo o mapa do tempo, quando seu cachorro Brody colocou a pata no teclado do laptop e desestabilizou tudo. E mais ainda: colocou sua carinha em frente à câmera. Paul tirou de letra o imprevisto e ainda fez um carinho no mascote.

Ana Paula Padrão foi beijada por seu cachorrinho Mané durante uma live Crédito: Divulgação

CARÊNCIA NO AR

A jornalista Ana Paula Padrão estava em sua casa, numa live do Master Chef Brasil, na Band, quando seu cachorrinho, Mané, invadiu a cena. Ele tá carente, disse ela.

Nas Filipinas, a jornalista Doris foi surpreendida com uma briga de gatos enquanto estava ao vivo Crédito: Divulgação

BRIGA DE GATOS AO VIVO