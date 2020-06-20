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Cenas da quarentena

Pets fazem sucesso ao entrar ao vivo da casa de seus donos

Eles estão surpreendendo telespectadores e o público das lives ao redor do mundo. E aqui no Estado não é diferente, o gato de Philipe Lemos, por exemplo, fez sucesso no ESTV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 11:00

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 11:00

Tanto sucesso quanto seu dono O jornalista Philipe Lemos também colocou no ar seu gatinho Leozinho durante o ES TV 1ª Edição, na TV Gazeta. E os telespectadores amaram a intromissão felina ao vivo. Ele tem dois bichanos adotados em casa.
Durante o telejornal, Philipe Lemos apresentou Leozinho para os telespectadores  Crédito: Divulgação

TANTO SUCESSO QUANTO SEU DONO

 O jornalista Philipe Lemos também colocou no ar seu gatinho Leozinho durante o ES TV 1ª Edição, na TV Gazeta. E os telespectadores amaram a intromissão felina ao vivo. Ele tem dois bichanos adotados em casa.
O pet do meteorologista da Fox News apareceu ao vivo e fez sucesso
O pet do meteorologista da Fox News apareceu ao vivo e fez sucesso Crédito: Divulgação

OLHA EU AQUI!

O meteorologista da Fox News, Paul Dellegato, estava em home office, apresentando ao vivo o mapa do tempo, quando seu cachorro Brody colocou a pata no teclado do laptop e desestabilizou tudo. E mais ainda: colocou sua carinha em frente à câmera. Paul tirou de letra o imprevisto e ainda fez um carinho no mascote.
Carência no ar A jornalista Ana Paula Padrão estava em sua casa, numa live do Master Chef Brasil, na Band, quando seu cachorrinho, Mané, invadiu a cena. Ele tá carente, disse ela.
Ana Paula Padrão foi beijada por seu cachorrinho Mané durante uma live Crédito: Divulgação

CARÊNCIA NO AR

 A jornalista Ana Paula Padrão estava em sua casa, numa live do Master Chef Brasil, na Band, quando seu cachorrinho, Mané, invadiu a cena. Ele tá carente, disse ela.
Briga de gatos ao vivo
Nas Filipinas, a jornalista Doris foi surpreendida com uma briga de gatos enquanto estava ao vivo Crédito: Divulgação

BRIGA DE GATOS AO VIVO

Os gatos da jornalista Doris Bigornia, das Filipinas, também chamaram a atenção dos telespectadores ao brigarem ao vivo e assustarem a sua dona. A filha dela colocou a cena na sua rede social e disse que apesar de tudo os felinos não se machucaram.

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