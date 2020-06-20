Pets fazem sucesso ao entrar ao vivo da casa de seus donos

TANTO SUCESSO QUANTO SEU DONO
O jornalista Philipe Lemos também colocou no ar seu gatinho Leozinho durante o ES TV 1ª Edição, na TV Gazeta. E os telespectadores amaram a intromissão felina ao vivo. Ele tem dois bichanos adotados em casa.
OLHA EU AQUI!
O meteorologista da Fox News, Paul Dellegato, estava em home office, apresentando ao vivo o mapa do tempo, quando seu cachorro Brody colocou a pata no teclado do laptop e desestabilizou tudo. E mais ainda: colocou sua carinha em frente à câmera. Paul tirou de letra o imprevisto e ainda fez um carinho no mascote.
CARÊNCIA NO AR
A jornalista Ana Paula Padrão estava em sua casa, numa live do Master Chef Brasil, na Band, quando seu cachorrinho, Mané, invadiu a cena. Ele tá carente, disse ela.
BRIGA DE GATOS AO VIVO
Os gatos da jornalista Doris Bigornia, das Filipinas, também chamaram a atenção dos telespectadores ao brigarem ao vivo e assustarem a sua dona. A filha dela colocou a cena na sua rede social e disse que apesar de tudo os felinos não se machucaram.