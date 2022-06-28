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Vídeo viralizou

Bateu a fome? Gato sobe em mesa, abre air fryer e rouba comida

Não dá para saber qual comida gostosa foi feita na casa, mas o vídeo tem mais de 2,2 milhões de visualizações no Twitter, onde foi compartilhado

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 20:09
Não é raro o compartilhamento de vídeos incomuns envolvendo animais. Desta vez, um gato faminto foi o ator principal da cena, em uma cidade do Maranhão. Em poucos segundos, o bichano sobe uma mesa, abre a air fryer e coloca a cabeça dentro da fritadeira elétrica.
Não dá para saber qual comida gostosa foi feita na casa, mas o vídeo tem mais de 2,2 milhões de visualizações no Twitter, onde foi compartilhado na última quinta-feira (23). Wesley Moura, responsável pela publicação, disse que foi o pai dele quem filmou a cena.
Gato abre fritadeira e rouba comida
Gato abre fritadeira e rouba comida Crédito: Reprodução Twitter @ueisz
Em entrevista ao portal Uol, Wesley disse que não acreditava que o gato roubava os alimentos da fritadeira. "Ele [pai] filmou porque o gato já vinha pegando coisas de lá. Ele percebeu e me falou, mas eu não acreditei. Então, ele gravou. A nossa reação foi de susto, como ele podia fazer isso?", contou Moura.
Pelo visto, o gato ignorou a presença do celular e partiu para cima da comida sem medo. Será que ficou satisfeito?

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