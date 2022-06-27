Cobra de 2,5 metros invade casa no interior do ES

A caninana no muro de uma casa em Barra de São Francisco Crédito: Tribuna Norte-Leste

As cobras estão soltas em Barra de São Francisco . Nesta segunda-feira (27), no bairro Alvorada, uma caninana de pelo menos 2,5 metros foi capturada pelos bombeiros em cima do muro de uma casa. Os militares foram acionados após o morador avistar a serpente, que não é venenosa, embora seja muito rápida, ágil e assuste.

A operação foi cercada de todo cuidado para que o bicho não se machucasse. Depois de capturada, a caninana foi solta no Parque Sombra da Tarde, que é uma reserva ambiental municipal. Segundo especialistas, ela está presente em todo o país e pode aparecer em áreas urbanas, como aconteceu em Barra de São Francisco.

Aliás, os últimos dias têm sido pródigos em registros de cobras em residências na cidade do Noroeste do Estado. Na semana passada, o pecuarista Celso Schwab, morador da Rua Antônio Quirino Ramos, ao lado da escadaria de acesso ao bairro Estrela, também informou à reportagem do tribunanorteleste.com.br que uma cobra de quase 2 metros invadiu sua casa e os bombeiros tiveram que ser acionados para retirá-la.

Apesar de as cobras se movimentarem mais à noite e no verão, muitos moradores de bairros da Sede de Barra de São Francisco têm ligado para a reportagem do site para informar e pedir auxílio por causa de cobras encontradas em seus quintais e, até mesmo, dentro das suas casas.

PREFEITURA FAZ CAMPANHA PREVENTIVA NAS ESCOLAS

Preocupada com a situação, a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde da cidade tem promovido palestras nas escolas municipais sobre o tema "Animais Peçonhentos". O motivo dessas palestras é o alto índice de acidentes com animais peçonhentos na região, sendo o escorpião o de maior percentual.

Aos números: o registro de picadas de escorpião aumentou de 374 em 2020 para 501 no ano passado. Nos cinco primeiros meses de 2022, foram 202 ocorrências na região.