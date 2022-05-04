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Durante show

Domador de cobras morre ao ser picado por cascavel em evento nos EUA

O homem estava se apresentando na frente dos foliões, quando foi picado no ombro pela cascavel

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 15:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2022 às 15:50
Um experiente manipulador de cobras morreu depois de ser picado por uma cascavel em um festival em Freer, no Texas (EUA). Eugene De Leon Sr, 60, era conhecido por domar e cuidar de cobras, além de usá-las como a principal atração de seus shows. Ele viveu dessa prática por mais de 20 anos, segundo o New York Post.
Além de se fazer demonstrações em eventos públicos, De Leon também recebia convites de emissoras de TV locais para exibir suas habilidades de domador de serpentes em programas de auditório.
Domador de cobra morre em show
O incidente teve grande repercussão pelo Texas e muitos manifestaram condolências nas redes sociais da vítima Crédito: Reprodução I Facebook
De acordo com os organizadores do festival Rattlesnake Roundup, De Leon estava se apresentando na frente dos foliões no sábado (30), quando foi picado no ombro pela cascavel. Ele foi levado de helicóptero para o hospital, onde os médicos especializados nesse tipo de incidente o aguardavam. No entanto, foi declarado morto oito horas depois.
Em um comunicado, os gestores do evento lamentaram a tragédia e esclareceram que De Leon também era conhecido na região pelo altruísmo e outras contribuições à comunidade. "O amor e a dedicação que ele demonstrou por sua comunidade foram testemunhados todos os dias. Em muitas ocasiões ele se oferecia para remover cobras das propriedades de moradores locais. Ele estava sempre pronto para ajudar", disse a organização.
A irmã da vítima, Monica Dimas, declarou que ficou devastada com a notícia de sua morte, pois De Leon tinha não apenas paixão, como também anos de experiência no manuseio de cobras e sempre foi cuidadoso. Para ela, a tragédia foi causada por um simples descuido. "Depois de muitos anos lidando com essas coisas, hoje não foi o seu dia com eles? Descanse em paz meu irmão", escreveu em suas redes sociais.
O incidente teve grande repercussão pelo Texas e muitos internautas manifestaram condolências nas redes sociais da vítima e dos familiares. Sandra Whitten, candidata republicana à Câmara dos Deputados pelo Texas, alegou que conhecia De Leon e admirava seu trabalho. Em um post no Facebook, a política prestou sua homenagem.
"Minha família e eu adorávamos seus shows e vê-lo lidar com cobras mortais com facilidade, quase como se ele estivesse simplesmente dançando com elas. Ele tinha um sorriso no rosto e transmitia alegria aos corações. Oro por sua família e amigos enquanto eles choram pela perda. Nossa comunidade não será a mesma sem ele".

COBRA CASCAVEL 

As cobras cascavéis estão entre as espécies mais comuns em praticamente todo o continente americano. Elas também são conhecidas pelo elevado grau de periculosidade, especialmente pelo seu veneno localizado nas presas.
A toxina causa distúrbios neurológicos, que afetam a vítima seis horas após a picada. Os sintomas mais comuns são dificuldade de locomoção, flacidez na face, visão turva e, em casos graves, insuficiência respiratória aguda.

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