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Saúde

Imunização contra covid entrará no calendário de vacinação, diz ministra

Medida faz parte de um plano do governo federal de iniciar, em fevereiro, uma campanha nacional de reforço de imunização contra diversas doenças
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2023 às 18:57

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 18:57

BRASÍLIA - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta terça-feira (10) que a imunização contra covid-19 vai entrar no calendário regular de vacinações do Brasil, algo que não ocorre atualmente. A medida faz parte de um plano do governo federal de iniciar, em fevereiro, uma campanha nacional de reforço de imunização contra diversas doenças, principalmente de crianças.
Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos
Ministério da Saúde quer recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil Crédito: Thânia Rego/Agência Brasil
"Já adquirimos vacinas do Instituto Butantan, estamos trabalhando com a Pfizer, garantindo que haja vacina. Além da vacina, tem que ter toda estratégia da vacinação, como a comunicação. Estamos falando não só de vacinação contra covid. Temos tarefa de recuperar altas coberturas vacinais no Brasil", disse a ministra em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (11).
Ainda segundo Nísia, o governo fará um plano emergencial para reduzir filas de cirurgias e consultas em todo o País, além de trabalhar na recuperação do programa Farmácia Popular.

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