O ano de 2022 terminou com os principais indicadores da pandemia em alta no Espírito Santo. Dezembro registrou 114 mortes pelo coronavírus – número que é mais de cinco vezes maior se comparado com o de novembro anterior, quando aconteceram 21 óbitos. Um aumento de 442%.
Com esse agravamento, o Estado voltou a um patamar que não era visto desde o último mês de julho. Na média, é como se quase quatro pessoas tivessem morrido a cada dia de dezembro. O crescimento das mortes é considerado um dos reflexos da sexta onda da pandemia em território capixaba.
A nova fase de expansão da Covid-19 teve início em novembro, devido à transmissão de uma subvariante da Ômicron e agravada pelas aglomerações vistas durante as eleições. Tal cenário – também nacional – motivou a volta do uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos do Brasil.
Dentro desse contexto, os casos confirmados da doença apresentaram alta pela terceira vez seguida no Espírito Santo. Ao longo de dezembro, 65.851 pessoas testaram positivo para o coronavírus no Estado. Na comparação com novembro, houve um aumento de 126%. Ou seja, mais que dobrou.
Mortes por Covid-19 aumentam em mais de cinco vezes em dezembro no ES
Apesar dos aumentos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o pico da sexta onda já passou: o de casos ocorreu no início de dezembro, e o de mortes, entre os dias 11 e 18 do mesmo mês. "Até o momento, não há sinais de crescimento na curva de casos em função das festas de fim de ano", afirmou.
Atualmente, de acordo com a Sesa, o Espírito Santo tem 88 pessoas internadas devido à doença: 36 em UTI e 52 em leitos de enfermaria. "A população deve completar a vacinação contra a Covid-19. Idosos e quem possui imunidade reduzida devem usar máscara. Em caso de sintomas, faça o teste", orientou.