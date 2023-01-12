Jovem é morto a tiros na Favelinha do Ibes em Vila Velha

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na Favelinha do Ibes, em Vila Velha, no final da tarde desta quarta-feira (11). A vítima, identificada como Anderson Rodrigues Ferreira e conhecida como "Castelinho", foi atingida na cabeça, tórax e nádegas.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 17h. No Boletim de Ocorrência, consta que a mãe do jovem chegou a ir até o local, mas preferiu não ver o corpo, que estava cheio de marcas de tiros.
Ninguém informou sobre a autoria ou motivação do assassinato. A Polícia Civil foi acionada e corpo encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Favelinha do Ibes sofre com ataques desde setembro do ano passado, por conta da guerra do tráfico: o antigo chefe de lá foi preso e, desde então, criminosos de grupos rivais tentam tomar o controle.